Festival de Parintins: Que horas será a apuração e como assistir?

O campeão do 57º Festival Folclórico de Parintins (AM), a partir da disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, será conhecido nesta segunda-feira (1º), a partir das 14h (horário de Manaus-AM), com transmissão no canal do You Tube da TV A Crítica, direto do Bumbódromo de Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). O nome do vencedor será anunciado após a leitura das notas dos jurados.

VEJA MAIS

Para isso, os dois bois foram avaliados nos dias 28, 29 e 30 de junho por um conjunto de nove jurados. Foram atribuídas, então, notas para 21 itens, divididos em três blocos: A – Comum/Musical, B – Cênico Coreográfico e C – Artístico.

Do Bloco A constam os itens: Apresentador, Levantador de Toadas, Marujada de Guerra e Batucada, Amo do Boi, Toada – Letra e Música, Galera e Organização do Conjunto Folclórico. Já no Bloco B: Porta Estandarte, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-poranga, Boi bumbá: evolução, Pajé e Coreografia. E no Bloco C: Ritual, Povos Indígenas, Tuxauas, Figura Típica Regional, Alegorias, Lenda Amazônica e Vaqueirada.

Apresentações

O públoco lotou o Bumbódromo para conferir tudo do Festival de Parintins. Na primeira noite de apresentações, na sexta-feira (28), o boi Caprichoso levou o tema “Cultura – O Triunfo do Povo” e apresentou o subtema “Raízes: o entrelaçar de gentes e lutas”. A intenção foi celebrar as origens do boi da Francesa. A partir do tema “Segredos do Coração”, o boi Garantido exibiu o subtema “A menina dos olhos do mundo”. Foi uma referência ao trabalho do escritor amazonense Thiago de Mello.

Na segunda noite do festival, no sábado (29), o Caprichoso apresentou o subtema “Tradições: o flamejar da resistência popular”. Foi uma noite para se reverenciar o legado dos parintinenses que contribuíram com a história do bumbá.

A ancestralidade do bumbá desde o surgimento da “Baixada da Xanda”, atual, Baixa do São José, bairro onde nasceu essa manifestação cultural, foi mostrada ao público no Bumbódromo pelo Garantido, com o subtema “A Cidade de Lindolfo”.

No domingo (30), na última noite de apresentações, o boi Garantido mostrou o subtema “O futuro é ancestral”, inspirado na obra do escritor indígena Ailton Krenak, indicando que uma nova humanidade é possível a partir da união de todos os povos. Coube ao boi Caprichoso fechar as apresentações, exibindo à plateia o subtema “Saberes: o reflorestar das consciências”, acerca das práticas que compõem a expressão cultural.

Apuração

O Boi Caprichoso busca um inédito tricampeonato seguido, correspondendo ao seu 26º título. Já o Boi Garantido busca quebrar o jejum desde 2019 e voltar a vencer o Festival. Seria, então, o seu 33º título.

A apuração das notas dos jurados (notas de 0 a 10) se dará na arena do Festival, com transmissão ao vivo por "A Crítica" na TV aberta, e no canal da emissora no YouTube. Tão logo seja conhecido o campeão, o boi vencedor promoverá a "Festa da Vitória" no seu curral.