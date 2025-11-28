Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival Amajazzon leva sons do mundo para o Theatro da Paz 

Artistas de diversos países se apresentarão desta sexta (28) até domingo (30), incluindo homenagem à Elis Regina e duetos exclusivos com artistas amazônicos

Eduardo Rocha
fonte

Músico Matchume Zango, de Moçambique. será uma das atrações no festival internacional em Belém, neste final de semana ()

Pense em você devidamente instalado ou instalada no Theatro da Paz e poder conferir as performances de artistas de vários continentes, incluindo o Brasil, com a Amazônia, mostrando a pluralidade do jazz no palco dessa centenária casa de espetáculos, com direito a uma acústica rara. Agora, então, é hora de conferir as atrações do festival Amajazzon 2025. O evento vai reunir artistas de Moçambique, Guiné, Noruega, Portugal, Polônia, Hungria, Brasil e EUA justamente no Theatro da Paz. E a festa do som vai começar logo nesta sexta-feira (28), às h, prosseguindo até domingo (30). Ingressos à venda.

O jazz é conhecido pela sua ousadia na criação de novas sonoridades e vai ser o fio condutor de artistas da Amazônia, África, Ásia, Europa e Américas no line-up do Amajazzon 2025 para criar espetáculos inéditos. Aliás, no jazz, improvisos no palco são tesouros para a plateia em qualquer lugar do mundo - em geral, não se repetem jamais.

No festival em Belém, o público vai conferir encontros de tradições locais com o jazz contemporâneo, o african jazz, o lirismo do fado, a força da música amazônica e novas linguagens sonoras.

Uma das atrações vai ser o espetáculo "Für Elis", em homenagem à saudosa cantora brasileira Elis Regina. Esse momento vai reunir o pianista Uriel Herman (Hungria/Israel), nome em ascensão no jazz europeu, conhecido por unir improvisação a influências da música clássica, e a cantora Lenna Bahule (Moçambique), referência do African Jazz e pesquisadora de polifonias vocais. haverá participação especial de Matchume Zango (Moçambique), percussionista e mestre da timbila — instrumento tradicional moçambicano reconhecido pela Unesco.

"Há muito tempo, Elis Regina não é só uma das vozes mais únicas do Brasil, mas é umas das vozes mais brilhantes e únicas do mundo inteiro. E a Elis, pra mim, foi como uma janela para a música brasileira. Por causa dela, eu pude conhecer Jobim, a música de Baden Powell e tantos outros compositores incríveis do Brasil", destaca Uriel Herman.

"Eu não falo português, mas quando a ouço cantar eu consigo entender sobre o que ela está cantando. Mesmo sem entender a letra. O que é incrível, porque ela carrega tanta emoção quando canta, para cada música, e isso dá um outro nível de entendimento e de profundidade pra música dela. Então, pelo menos pra mim, ela foi a chave para a música brasileira. E ela fez eu me apaixonar pela música e cultura do Brasil”, ressalta Herman.

Outra estreia mundial será o Norway Brazil Connection. Trata-se de um projeto colaborativo que reúne músicos da Noruega, dos Estados Unidos e do Brasi, para um diálogo entre o jazz nórdico e a diversidade rítmica brasileira.

Amazônicos

O instrumental amazônico marcará presença no festival com a versatilidade da Amazônia Jazz Band, uma das mais longevas orquestras de jazz do país, com mais de 30 anos de história. A AJB combina repertório clássico do jazz com ritmos amazônicos, consolidando-se como patrimônio cultural e referência artística da região - com a participação da cantora paraense Juliana Sinimbú e da artista amazonense Tainá e i o u.

Guitarrista do fado contemporâneo português, Manuel de Oliveira sobe ao palco ao lado da pianista e compositora brasileira Bianca Gismonti, filha de Egberto Gismonti e destaque internacional na música instrumental. Será uma conversa musical entre o fado português com a música brasileira e o jazz.

Como anuncia a coordenação do festival, o ponto alto desta colaboração será apresentado ao público no sábado (29), no palco do Theatro da Paz. Será um espetáculo que reúne o coro da Fundação Carlos Gomes e a artista polonesa Aga Kiepuszewska, após uma semana de trabalho. O festival vai contar, pela primeira vez em Belém, com o Amajazzon Lab, para  criar encontros inéditos entre artistas da Amazônia e músicos de diferentes partes do mundo, com oficinas, rodas de conversa e práticas coletivas que estimulam criação, improviso e experimentação, de forma gratuita, via parceria entre a UFPA e a Fundação Carlos Gomes. Inscrições gratuitas e online aqui.. O festival tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult).

Serviço:

Amajazzon 2025 – Festival Internacional de Jazz

Local: Theatro da Paz – Belém (PA)

Datas: 28, 29 e 30 de novembro de 2025

Dias 28 e 29: 19h / Dia 30: 16h

Ingressos: já à venda na bilheteria do Theatro da Paz e online aqui

Combos promocionais disponíveis para os 3 dias (ingressos limitados)

.
