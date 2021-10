Festa reúne oito atrações no domingo do Círio, 10, incluindo Lucyan Costa e Bando Mastodontes

Além do tucupi, o domingo do Círio também será regado de muita música. A festa “A Corda da Naza” pretende reunir apresentações de artistas de diversos gêneros musicais, no Espaço Cultural Rebujo, a partir das 16h.

Em um único dia, serão oito atrações passando pelo palco do local. Os DJ's Me Gusta, Raul Bentes e Tuppinequeen serão os responsáveis pela discotecagem durante a festa. Com shows presenciais, “A Corda da Naza” também vai marcar o retorno aos palcos do Bando Mastodontes, que conquistou o público do estado com a união do batuque e teatralidade de suas apresentações.

A festa segue com shows das bandas Raízes Latinas e Brea Soul, com participação especial do cantor Raidol. Outro que marca o seu retorno aos palcos desde o início da pandemia é Lucyan Costa, que apresenta finalmente o repertório de seu primeiro disco autoral.

“Estamos numa expectativa enorme para reencontrar o público”, diz Lucyan, que antes da pandemia se apresentava semanalmente na festa Sexta Bregosa, onde tinha um público cativo.

Durante o isolamento, o cantor aproveitou a folga dos palcos para produzir seu primeiro álbum de inéditas, “A Volta do Brega Raiz”, lançado em maio deste ano. É o repertório deste disco que ele se prepara para defender em seu retorno aos shows com plateia presencial.

“Vai ser um show autoral, mas claro que a gente vai fazer um passeio pelos clássicos do brega dos anos 80 e 90, que serviram de referência nesse projeto. Então estamos numa ansiedade enorme de reencontrar o público e saber se eles vão gostar. Preparamos um repertório todo especial, juntando com as músicas do disco”, adianta Lucyan.

Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, Lucyan fala da felicidade em poder retornar aos palcos no dia da festa da padroeira, depois de tanto tempo sem poder fazê-lo.

“Todo ano acompanho a trasladação e a procissão, realmente vivo o Círio, sou devoto de Nossa Senhora. Os meninos da banda todos são também, e esse ano é especial porque estamos no segundo sem a procissão e voltando nesse período do Círio, com a cidade cheia, com gente que se desloca para Belém para viver esse período especial, que significa muito pra gente, mexe com o emocional”, diz o artista, destacando que ainda que trocaria qualquer show para viver um Círio fora da pandemia.

“Mas não vai ter esse problema. Nosso show vai ser domingo à noite, e mesmo que tivesse a procissão, eu acompanharia e estaria lá tocando, para tocar os clássicos do brega e mais as autorais do disco”, diz, entre risos. “Espero que todos os paraenses e pessoas que estejam visitando a cidade, tenham um feliz círio”, deseja.