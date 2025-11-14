Fátima Bernardes recebe elenco de 'Tudo é Justo' para brunch

A apresentadora Fátima Bernardes recebeu Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson para um brunch. O encontro é uma publicidade para divulgar o lançamento de Tudo é Justo, nova série do Disney+ produzida pelo selo Hulu.

Criada por Ryan Murphy, a série que foi detonada pela crítica norte-americana conta a história de um grupo de advogadas especializadas em divórcio. Elas deixam um grande escritório dominado por homens para fundar seu próprio e poderoso escritório. Kim baseou sua personagem, Allura Grant, em sua própria advogada, Laura Wasser.

As quatro atrizes vieram ao Brasil nesta semana para evento de divulgação da série, realizado no Rio de Janeiro.

A prévia do encontro, divulgada no Instagram, mostra um papo descontraído, com Fátima ensinando as atrizes a "bater" um leque. Além disso, elas adiantam pequenos spoilers da temporada da série. O encontro completo será divulgado no YouTube.

Tudo é Justo está disponível para streaming no Disney+.