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Família sai em defesa de Whitney Houston e desmente Oprah após relato polêmico sobre drogas

Estadão Conteúdo

A família de Whitney Houston voltou a defender o legado da artista após declarações recentes de Oprah Winfrey sobre um episódio ocorrido durante a participação da cantora em seu programa de televisão, em 2009. A apresentadora afirmou que Whitney teria sofrido uma recaída no uso de drogas na época e chegou a cair no palco diante da plateia.

As declarações foram feitas por Oprah durante uma participação no Cannes Lions, tradicional festival e premiação de publicidade, marketing e comunicação, realizado na França. A fala repercutiu rapidamente nas redes sociais e levou representantes do espólio da cantora a se manifestarem publicamente para contestar a versão apresentada pela comunicadora.

Em nota enviada ao TMZ, Pat Houston, cunhada de Whitney Houston e responsável pela administração de seu espólio, negou que a artista estivesse sob efeito de drogas no momento citado por Oprah.

Segundo ela, a queda mencionada pela apresentadora realmente aconteceu, mas ocorreu durante uma passagem de som, antes da gravação do programa. Pat afirmou que o incidente foi provocado pela pouca iluminação do local e pela falta de familiaridade da cantora com o palco.

"Whitney realmente caiu do palco, mas isso aconteceu durante uma passagem de som. Foi devido à escuridão do local e à falta de familiaridade dela com o palco. Ela absolutamente não estava drogada", declarou ao TMZ.

Defesa do legado da cantora

Na mesma manifestação, Pat Houston reconheceu que Whitney enfrentou problemas relacionados ao vício ao longo da vida, mas criticou a associação automática desses desafios pessoais a diferentes momentos de sua trajetória profissional.

A representante afirmou que é injusto atribuir episódios da carreira da artista ao uso de drogas sem que existam fatos que sustentem essa interpretação. Segundo ela, a apresentação realizada no programa de Oprah foi resultado da dedicação e do profissionalismo que marcaram a carreira da cantora.

"Como muitas pessoas, ela enfrentou batalhas pessoais, mas é impreciso e injusto associar essa luta a cada apresentação ou a cada capítulo da vida dela", afirmou.

O que Oprah disse

Durante seu discurso no Cannes Lions, Oprah relembrou os bastidores da última participação de Whitney em seu programa e afirmou que a cantora não estava bem naquele período. A apresentadora também contou que temeu que imagens da suposta queda fossem divulgadas publicamente e prejudicassem ainda mais a artista.

Segundo Oprah, ela chegou a pedir que o público presente não compartilhasse registros do ocorrido, por acreditar que a exposição poderia causar danos irreversíveis à imagem da cantora.

As declarações, no entanto, foram recebidas com desconforto pela família de Whitney, que considerou necessário corrigir o relato para evitar que informações que classifica como imprecisas sejam incorporadas à memória pública da artista.

Legado segue em debate

Ao encerrar a nota enviada ao TMZ, Pat Houston pediu que a história de Whitney seja contada com base em fatos e não em interpretações construídas ao longo dos anos.

"A humanidade de Whitney incluiu triunfos e lutas, mas naquele dia ela se apresentou como a artista profissional e talentosa que ela sempre se esforçou para ser. Devemos a ela a dignidade de contar a verdade, não de repetir mitos", afirmou.

Whitney Houston morreu em fevereiro de 2012, aos 48 anos, em Beverly Hills, na Califórnia. Considerada uma das maiores vozes da música mundial, ela segue sendo lembrada por sucessos que marcaram gerações e por seu impacto duradouro na indústria do entretenimento.

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MÚSICA/WHITNEY HOUSTON/OPRAH/COMENTÁRIO/FAMÍLIA/DEFESA
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