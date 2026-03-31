'Fábrica de Casamentos': o que esperar da nova fase do reality sob comando de Ana Furtado

O reality Fábrica de Casamentos, exibido no SBT entre 2017 e 2020, retorna com uma nova temporada a partir desta quarta-feira, 1º, com transmissão simultânea no Disney+. Desta vez, a grande novidade é Ana Furtado, que assume o posto de apresentadora, cargo já ocupado por Chris Flores e Carlos Bertolazzi.

Emocionada, Ana disse estar feliz com o retorno à TV aberta. "O meu sentimento é de pura alegria. É um programa que inspira, emociona, humaniza. Eu chorei praticamente todos os episódios e estou muito feliz com a forma como fui recebida por todos", afirmou, comovida em coletiva de imprensa realizada nesta segunda, 30. "Eu não poderia ter escolhido um projeto mais especial."

Atriz e apresentadora, Ana encerrou o contrato com a Globo em 2022, após 26 anos de casa. Na emissora carioca, esteve à frente de programas como Video Show e É de Casa. Posteriormente, foi contratada pela Warner Bros. Discovery e assumiu o posto de embaixadora das premiações na TNT e na HBO Max, nas temporadas de 2023 a 2025.

Como é o programa?

Cada episódio do Fábrica de Casamentos acompanha um casal que terá o seu casamento dos sonhos realizado com o apoio de uma equipe de especialistas. O público acompanha as histórias reais de amor embaladas por desafios e superação. Serão 12 episódios na nova temporada.

O retorno do programa também reforça a aliança do Disney+ com o SBT. O streaming já é parceiro do canal criado por Silvio Santos na exibição da temporada mais recente do reality musical The Voice - que, assim como o Fábrica de Casamentos, é produzido pela Formata.

Para o streaming, o reforço de realities familiares ajuda a impulsionar assinaturas de um público mais variado e feminino.

"A Fábrica de Casamentos é um programa que, além de agregar qualidade ao nosso catálogo, se conecta de forma direta e genuína com a nossa audiência, especialmente a feminina, e ainda fortalece e amplia a nossa estratégia de realities", ressaltou Cristiano Lima, diretor de estratégia de conteúdo da The Walt Disney Company Brasil.

Junto aos episódios completos, os assinantes do Disney+ terão acesso a bastidores, cenas estendidas e conteúdos adicionais.

Time de especialistas

Além do reforço de Ana Furtado, o Fábrica de Casamentos conta com os retornos de especialistas já conhecidos do público fiel. A chef confeiteira Beca Milano, o estilista Lucas Anderi e a cerimonialista Mari Dedivitis são responsáveis por organizarem as celebrações dos sonhos dos participantes do programa.

"É um programa que tem verdade, inspiração, emoção, e isso é o que vem no vestido. Essa inspiração vem de todas as mulheres com suas histórias. Cada mulher é única e cada mulher tem sua história. E as histórias estão deliciosas", afirma Lucas.

Quando e onde assistir

Fábrica de Casamentos terá episódios inéditos exibidos semanalmente, sempre às quartas-feiras, a partir das 22h45, no SBT e no Disney+.