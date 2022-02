Fabiula Nascimento e Emilio Dantas fazem mesário dos filhos gêmeos

Os filhos de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas, os gêmeos Roque e Raul, estão completando o primeiro mês de vida e ganharam uma festinha em casa.

Pelos stories do Instagram, os atores publicaram o processo de criação do bolo e encantaram a web. Nas imagens, o casal aparece preparando um bolo de chocolate com chantilly e granulado colorido.

Os pequenos Roque e Raul nasceram de uma cesárea no dia 9 de janeiro. Juntos desde 2015, o casal de artistas divulgou a notícia da gravidez em agosto de 2021.