Exposição 'Nada a temer, nada a conquistar' mostra obra de artistas renomados na Kamara Kó

A Kamara Kó Galeria traz a exposição coletiva “Nada a temer, nada a conquistar” como encerramento do ano. O projeto tem a característica de ser uma pequena feira de arte pensada para celebrar o encontro da produção de artistas da galeria e artistas convidados. Todas as obras estão sendo comercializadas para os interessados. A exposição seguirá até as primeiras semanas de janeiro de 2024.

A exposição coletiva de dezembro apresentará ao público pinturas, fotografias, objetos, desenho e vídeo. As obras têm como autores Danielle Fonseca, Diego Azevedo, Felipe Ferreira, Ionaldo Rodrigues, Irene Almeida, Miguel Chikaoka, Keyla Sobral, Pedro Cunha e Waléria Américo. Os artistas convidados especialmente para essa edição do projeto, e que estão expondo pela primeira vez na galeria são Diego Azevedo, Felipe Ferreira e Waléria Américo, que é de Fortaleza.

A artista Danielle Fonseca foi uma das organizadoras da exposição. Ela que participa com uma fotografia e duas pinturas. “O projeto para essa exposição tem uma característica que é fazer as obras mais acessíveis para o público. Fazer com que as pessoas tenham acesso às obras de arte, sejam eles os primeiros compradores, ou comprar de obras inéditas. A galeria sempre reúne os artistas da galeria, além deste ano tem três artistas convidados”, afirmou.

Para a artista essa é uma das mais formas mais acessíveis para que se crie um mercado da arte em Belém, propiciando às pessoas que nunca adquiriram uma obra de arte um espaço dedicado a isso.

“O público pode ter acesso às obras de artes, e ainda tem o fator importante que é um espaço gratuito, que a pessoa pode ir lá conhecer sem pagar nada. A Kamara Kó é um dos espaços mais tradicionais local e nacionalmente da fotografia. Fico muito honrada de participar desse projeto”, destaca Danielle.

História - A galeria Kamara Kó nasceu em 2011 para difundir a fotografia contemporânea e promover conexões entre fotógrafos, colecionadores, críticos e interessados nos processos criativos dos artistas da Amazônia.

O acervo de obras reúne autores consagrados e talentos emergentes, respeitando os direitos autorais, numeração e tiragem certificadas pelos artistas e pela galeria. No segmento educativo, há oferta de cursos, palestras e encontros regulares com profissionais de várias áreas, buscando fomentar a produção, difusão e a crítica sobre o fazer fotográfico e suas implicações.

SERVIÇO

Exposição “Nada a temer, nada a conquistar”

Local: Kamara Kó Galeria

Tv. Frutuoso Guimarães, 611 – Campina

Encerramento: janeiro de 2024