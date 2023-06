Exposição Van Gogh em Belém: imersão no mundo do artista inicia dia 30 de junho

A obra do pintor Vincent van Gogh chega a Belém de forma inédita no dia 30 de junho. A exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas traz como principal atrativo a união entre a arte reconhecida do pintor e altos recursos tecnológicos, que permitem ao visitante transitar em salas tomadas do chão ao teto pelas famosas cores do artista holandês.

A estrutura de Van Gogh & Impressionistas é inspirada em grandes exposições e locais de arte internacionais, como o Atelier des Lumières, em Paris, e o Museu de Arte Digital, emTóquio. O principal diferencial da exposição é a capacidade de oferecer ao público a sensação de estar dentro das obras de arte de Van Gogh e de outros pintores importantes.

A exposição será instalada no Boulevard Shopping. Os ingressos podem ser adquiridos no site lightland.com.br.