Exército do Sudão anuncia tomada do palácio presidencial em Cartum

O Exército sudanês retomou nesta sexta-feira o controle do palácio presidencial das mãos das forças paramilitares após uma batalha violenta, disse o porta-voz militar Nabil Abdullah em um comunicado transmitido pela televisão estatal.

"Nossas forças aniquilaram completamente os combatentes e materiais inimigos e apreenderam grandes quantidades de equipamentos e armas", acrescentou o porta-voz.

Pouco antes, uma fonte militar havia dito à AFP que as tropas "invadiram o palácio e tomaram o controle após esmagar os remanescentes da milícia".

O palácio presidencial em Cartum estava ocupado pelas Forças de Apoio Rápido (RSF), uma facção paramilitar, desde o início da guerra com o Exército em abril de 2023.

No início da semana, o Exército indicou que havia convergido suas forças do sul com as do centro da capital, aumentando a pressão sobre as RSF.

Há quase dois anos, o chefe do Exército, Abdel Fatah al-Burhan, e seu ex-adjunto, líder da RSF, general Mohamed Hamdan Daglo, disputam o poder.

A guerra deixou dezenas de milhares de mortos e deslocou 12 milhões de pessoas, criando a maior crise alimentar e de deslocamento do mundo.

Na Grande Cartum, pelo menos 3,5 milhões de pessoas foram deslocadas pela violência, e pelo menos 100.000 pessoas enfrentam desnutrição, segundo dados da ONU.

ab-bha/bfi/zm/es/jc