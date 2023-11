Ex-morena do Tchan muda o corpo e vira campeã de fisiculturismo

A ex-morena do Tchan impressionou com seu novo porte físico,Juliane Almeida contou como foi parte do processo para as competições de bodybuilding e confessou que pensou em desistir. Atualmente com 40 anos, ela deixou os palcos ao lado do grupo de dança há alguns anos e se tornou fisiculturista.

A morena é mestre em Nutrição, treinadora de elite, especialista em treino de eletroestimulação (EMS) e genética. Foram essas especialidades que fizeram a musa ter certeza de que escolheu o esporte certo para o seu físico. No seu Insagram, ela disse "quando eu comecei a me preparar em janeiro (2022) para competição de Bodybuilding, eu nem imaginava o que me esperava. Sabia que não iria ser fácil, mas não sabia que iria ser tanto".

"Como sou especialista em genética e descobrir que meus genes são acima da média para força, escolhi o esporte certo. No entanto, foi muito além do que eu imaginava. Quase 1 ano construindo um físico, com muita paciência", concluiu.