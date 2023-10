Ex de MC Marcinho diz que não lembra de ter assinado divórcio: 'Estava sob efeito de remédios'

Ex-mulher de MC Marcinho, que morreu em agosto, Kelly pegou todos de surpresa ao revelar que não lembra ter assinado o divórcio. Ela foi casada com o funkeiro por 15 anos e se separou dele dias antes de o cantor morrer.

Em uma entrevista para o jornalista Leo Dias, ela disse que "estava sob efeito de remédios, então, eu não posso dizer que eu não assinei, porque eu não sei. Tem muitas coisas da minha vida que eu não sei, que eu não lembro, que eu não posso falar assim: 'eu não fiz isso'. Até porque, a advogada é muito idônea, ela é minha amiga de infância".

Kelly diz que terminou o casamento com Marcinho por WhatsApp, e afirma que também não se lembra de ter pedido a separação. Ela diz ainda que não teve a oportunidade de conversar com Márcio sobre o fim do relacionamento.