Ex de Marcus Majella, que foi chamado de 'maricona', namorou mulher após término com ator

Guilherme Castro, que foi chamado de "maricona" pelo ex-namorado Marcus Majella, assumiu um romance com a advogada Manuella Arouca meses após terminar com o intérprete Ferdinando do seriado "Vai que cola". O relacionamento dos dois chegou ao fim em março de 2022, e em junho o publicitário compartilhou nas redes sociais um vídeo em homenagem ao primeiro Dia dos Namorados com a nova companheira.

O publicitário e Majella ficaram juntos por cerca de quatro anos e terminaram o relacionamento no início do ano passado. Na última segunda-feira, 4, o ator fez um post em seu Instagram de desabafo sobre a relação com o ex-namorado. Marcus publicou um stories relatando que Guilherme não se importa com o cachorro que adotaram juntos e que nunca pagou uma conta enquanto ainda estavam namorando.

VEJA MAIS