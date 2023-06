Ex-BBB Daniel Saullo compartilha reencontro de filho após grave acidente doméstico

O ex-BBB Daniel Saullo compartilhou com seus seguidores um vídeo emocionante, do reencontro do filho José, de cinco anos, com os três irmãos, depois de sofrer um grave acidente doméstico há alguns dias. O menino teve três fraturas na cabeça e precisou ser hospitalizado às pressas, quando uma jardineira caiu sobre ele. Veja o vídeo:

Segundo a postagem do ex-bbb, "decidi compartilhar um momento emocionante para a gente: o reencontro de José com seus irmãos. Voltamos no último domingo! Ele ficou em observação por dois dias e, como já dissemos, felizmente e graças a Deus, não foi nada além de algumas cicatrizes. Os ferimentos já estão cicatrizando muito bem e todos os pontos foram removidos. Sua recuperação está progredindo muito bem. Agradecemos a todos que se preocuparam, pediram e rezaram para que tudo ficasse bem!", escreveu o influencer, que é casado com a também ex-BBB influencer e apresentadora Mariana Felício.

