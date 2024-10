Ex-atriz da Globo revela que sua 1ª vez foi um estupro; saiba como foi

A atriz Giselle Itié, de 41 anos, revelou em detalhes, durante um episódio do podcast "Exaustas", que perdeu a virgindade em um estupro. Embora já tivesse mencionado anteriormente que foi vítima dessa violência, no programa apresentado na última quinta-feira (03/10), ao lado das amigas e também atrizes Samara Felippo e Carolinie Figueiredo, no canal Wondery Brasil, Giselle compartilhou como o abuso ocorreu.

"Bom, eu vou falar da minha história. Quando eu tinha 17 anos, o cavalo do meu príncipe, com 30 anos, queria muito que a gente viajasse: 'Vamos viajar, vamos viajar, viajar, viajar, viajar...', com os pais dele, a irmã dele e o marido, não sei o quê. A minha mãe e meu pai disseram: 'Não, você é muito nova para viajar com o namorado.' Mas o cavalo do meu príncipe insistiu tanto, que minha mãe falou com a mãe dele. Enfim, viajamos, e eu lembro que era num sítio", disse a atriz.

"Eu lembro que eu tava na frente da lareira [no sítio]. Aí tava a irmã dele, o marido e ele aqui, e sabe, estourando fogo... E eu lembro dele falando: 'Vamos pra festa. Vamos pra festa, tem uma festa. Vamos pra festa, vamos pra festa!' E a irmã dele falando: 'Não, que festa? Vamos ficar aqui, não sei o quê.' Eu não sei, eu senti alguma coisa estranha", explicou.

VEJA MAIS

A atriz disse que o namorado ficou insistindo pra ir a festa e que, nesse momento, ela deicidiu ligar para a mãe: "Minha mãe disse ' Vai, mas não bebe. Nada de álcool para você' e fui. Aí, eu lembro que eu bebi água com gelo e limão, bebi suco de laranja energético que era modinha na época enfim... E bebi Boa Noite Cinderela. E quando eu acordei, eu tava..." Emocionada, a atriz continuou:"Tava toda mordida, machucada. Na noite que eu mais tinha curiosidade de viver cara, minha primeira noite com amor da minha vida foi um estupro", relatou.

Bastante emocionada, Carolinie Figueiredo lamentou o que aconteceu com a atriz: "Primeiro, sinto muito por tudo isso que a gente está retratando aqui, mas que as duas histórias tinham esse lugar onde alguma coisa me ajudou, alguma coisa apareceu e a gente meio que vai ignorando esses sinais, né? E a gente vai acreditando na história de que nós somos malucas, né? Enfim, eu sinto muito, muito mesmo que isso tenha acontecido com você mais uma vez."

Em um episódio anterior do podcast, a atriz já havia falado sobre o assunto e sobre o impacto da violência em sua vida, revelando que, após o trauma, desenvolveu transtornos alimentares, se automutilou e chegou a desenvolver transtorno alimentar, tentou se mutilar e até tirar a própria vida.