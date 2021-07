Esposa de Pyong Lee nega suposta traição do marido: 'Não caiu em tentação'

Sammy Lee, esposa do ex-bbb Pyong Lee, usou as redes sociais na manhã deste domingo para comentar os boatos de uma suposta traição por parte do hipnotizador. A influenciadora fez uma sequência de Stories esclarecendo que estava resolvendo os problemas pessoais.

"Eu nunca fui casada antes, nem ele, eu sei tanto quanto ele como é difícil vencer as tentações do diabo, ou vocês acham que eu também não cometo erros?", afirmou a influenciadora. O o ex-bbb também negou os boatos e afirmou que não passava de "fake news". "Povo de internet acreditando em qualquer fake news pra variar. Sem novidades. Tudo por cliques e audiência sendo que o programa nem começou. Pior de tudo é cometer crime de difamação. Guardem os comentários e o 'mimimi' pra quando assistirem", declarou Pyong.

Sammy e Pyong são pais de Jake, de apenas um ano. Vale destacar que o hipnotizador também já causou polêmica no Big Brother Brasil, ao tentar assediar a companheira de reality Marcela McGowan. Na época, Sammy também perdoou o erro do marido.