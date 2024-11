Espetáculo 'Matilda' mostra em Belém a capacidade do ser de superar desafios

Crianças têm a capacidade de superar muitas situações adversas e acabam legando essa performance aos adultos e outros meninos e meninas que muitas vezes passaram ou passam por fatos semelhantes. Essa é a trama do espetáculo "Matilda" que a Casa de Artes Tiago de Pinho estreia neste domingo, dia 24, às 16h30, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Os ingressos estão à venda no Sympla, com o valor promocional de R$ 40,00. Esse espetáculo foi estruturado a partir da filme homônimo de 1996, ou seja, uma livre adaptação do livro de Roald Dahl.

"Matilda é uma criança brilhante que cresceu ignorada pelos pais, a ponto de esquecerem de matriculá-la na escola. Quando a menina descobre que possui poderes mágicos e seu pai a manda estudar, ela precisa proteger os colegas da malvada diretora Trunchbull. Creio que Matilda atravessa gerações justamente por nos remeter à infância e todas as nossas aventuras vividas. Vale muito a pena ver um elenco infantil muito talentoso fazendo um musical ao vivo. É a demonstração do nosso talento aqui em Belém", destaca Tiago de Pinho. Ele repassa que "Matilda" é um musical a ser apresentado por artistas dessa Casa que tiveram preparação nas três artes do Teatro Musical: teatro, canto e dança.

A protagonista Matilda é interpretada pela atriz Bia Risuenho, que apesar de ser criança tem experiência de palco. Já a malvada Diretora Trunchbull é interpretada pela atriz Ana Vitória, que também possui boa experiência no teatro e atuou em um filme da Netflix recentemente. No filme de 1996, Matilda tem poderes especiais e, nessa versão do musical, eles continuam, porém, com o acréscimo de algumas canções. "O espetáculo se torna vibrante, mais enérgico e, com as coreografias, se torna um grande espetáculo", ressalta Tiago.

"Matilda" traz a mensagem de que devemos olhar para as crianças com mais atenção e cultivar a capacidade de transcender as circunstâncias ruins da vida por meio do cultivo da vida interior, da vida intelectual e da busca pela verdade, como faz a protagonista da história. "Há uma infinidade de possibilidades nelas e, muitas vezes, não nos atentamos à elas e acabamos não dando a real importância para o desenvolvimento dessas pessoas", sustenta Tiago de Pinho.

Matilda é uma garotinha de mente afiada e imaginação fértil, que toma uma atitude para mudar a sua história de uma vez por todas, e o resultado é surpreendente. No palco, as crianças cantam, dançam e interpretam, dando vida a mais de 50 personagens. Ao todo, 65 pessoas, entre direção, elenco, técnicos, coreógrafos e professores de canto, atuam no musical. A direção geral e a adaptação da obra é de Maíra Monteiro.

Serviço:

Espetáculo 'Matilda'

Produção da Casa de Artes Tiago de Pinho

24 de novembro de 2024

16h30

Teatro Margarida Schivasappa, no Centur,

Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos

Ingressos no Sympla