Espetáculo 'Fafá de Belém, o Musical' estreia nesta sexta-feira (7), no Theatro da Paz

Para celebrar os 50 anos de carreira da cantora paraense Fafá de Belém, o espetáculo "Fafá de Belém, o musical" chega a Belém para exaltar a cultura nortista e a vida de uma das artistas mais talentosas do Brasil. O musical, que já fez sucesso pelos palcos dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, agora poderá ser prestigiado pelo público paraense entre os próximos dias 7 e 16 de agosto, no Theatro da Paz.

O show propõe uma viagem pela trajetória de Fafá de Belém, passando pela infância (interpretada por Laura Saab, neta de Fafá), fase adulta (Helga Nemetik) e etapa atual (Lucinha Lins). Além de mostrar a história da artista, o espetáculo também mergulha na espiritualidade e nas posições políticas de Fafá ao destacar o Círio de Nazaré, as lendas amazônicas, o engajamento no movimento das "Diretas Já" e o seu apoio à comunidade LGBTQIA+.

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a cantora Fafá de Belém contou sobre a experiência de ser homenageada e de como é ter uma de suas netas interpretando as vivências de sua infância. "Ver isso no palco, eu olhando de fora é muita honra, porque foi tudo milimetricamente respeitado, as nossas histórias, o nosso jeito, o nosso palavreado. E eu tenho a honra de que a minha neta, Laura, faça eu na infância", disse orgulhosa a artista.

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De Fafá-menina à Fafá de Belém

A neta da cantora, Laura Saab, de 14 anos, explicou como se preparou para interpretar a Fafá-menina. "A parte da infância conta um pouco sobre a influência do pai da minha avó, na visão dela política (...) Ela acaba se apaixonando pela música, então eu tive que perguntar bastante pra ela, porque eu não tava aqui quando era criança, foi uma fase que eu consegui desenvolver bastante a minha personagem", contou.

Para Helga Nemetik, dar vida a Fafá na fase adulta é uma responsabilidade muito grande dentro do musical que já era aguardado por muitas pessoas. "A gente sabe que Fafá é uma artista que o Brasil ama, que todo mundo conhece as músicas, que todo mundo esperava muito desse espetáculo, e a gente teve, de fato, o grande prazer de ter esse musical que é idealizado pelo nosso maravilhoso Jô Santana", realçou a atriz.

Com exemplos de tons, cores e sons da cultura nortista, Lucinha Lins ressaltou que a apresentação tem emocionado muitos brasileiros. "Esse espetáculo mostra a cultura do Norte do nosso país e isso é uma surpresa, provavelmente não para os paraenses que vão se deliciar com isso. Mas você fazer isso fora do Norte do país e mostrar para as pessoas têm emocionado elas de uma maneira fora do comum", finalizou Lucinha que interpreta Fafá na fase atual.

Serviço

Espetáculo "Fafá de Belém, O Musical"

Datas : 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 16 de agosto

: 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 16 de agosto Horários : Quintas e sextas-feiras, às 20h; sábados, às 16h e às 20h

: Quintas e sextas-feiras, às 20h; sábados, às 16h e às 20h Duração : 2h40 (com intervalo)

: 2h40 (com intervalo) Local : Theatro da Paz (Rua da Paz, s/n - Centro, Belém - PA)

: Theatro da Paz (Rua da Paz, s/n - Centro, Belém - PA) Ingressos : na bilheteria do Theatro da Paz e no site Ticket Fácil

: na bilheteria do Theatro da Paz e no site Ticket Fácil Bilheteria do Theatro: aberta das 9h até às 18h de terça a sexta, e sábado e domingo das 09h às 12h.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em O Liberal)