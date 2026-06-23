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Fafá de Belém curte noite de tecnobrega em famoso bar de Belém

Artista paraense apareceu curtindo tecnobrega ao lado de Rubi e divertiu os seguidores nas redes sociais

O Liberal

A cantora Fafá de Belém chamou a atenção dos seguidores nesta terça-feira (23) ao compartilhar um vídeo curtindo uma noite de tecnobrega. No registro, a artista aparece fazendo a tradicional "Pedra do Rubi" e conta que foi pela primeira vez ao Palácio dos Bares. "Vim conhecer o Palácio dos Bares com o Rubi", escreveu.

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