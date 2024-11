Espetáculo ‘Antes que eu me chame saudade' exibe monólogo decorado com arte, jazz e café

Estreia nesta quinta-feira (7), às 20h, a peça teatral ‘Antes que eu me chame saudade’, um monólogo baseado na história de São Sebastião, personagem que apresenta sua relação com pinturas, café e muito jazz para sonorizar as suas saudades.

No espetáculo, o público vai conhecer a história de Seu Sebastião narrada por ele mesmo, que através de cenários coloridos, exibe pinceladas dos seus 78 anos de vida. A trilha musical é um forte elemento narrativo na peça, que se junta aos pensamentos do personagem para compor o enredo carregado de sentimentos.

A obra é assinada pelo ator e diretor de teatro, Breno Monteiro, que salienta o diferencial desta peça pelos detalhes construídos em cada cena.

"A grande diferença de trabalho é o nosso tempo. Em um monólogo, o meu trabalho junto com o Leonardo [protagonista] é minucioso. Não tenho outro ator pra dirigir, então consigo prestar atenção em cada pequeno detalhe e isso traz uma enorme potência na atuação do Leonardo para dar vida ao seu Sebastião. Cada pequeno detalhe foi trabalhado com muito carinho e cuidado", explica.

Sebastião é interpretado pelo ator Leonardo Sousa (Foto: Everton Pereira)

Responsável por dar vida a Sebastião, Leonardo Sousa conta que se identificou muito com o seu personagem. Mesmo sendo mais de 50 anos mais novo, ele afirma que reconheceu nele diversas semelhanças em Sebastião

"Existem diversos pontos de semelhança entre seu Sebastião e eu. Por exemplo, nós dois somos apaixonados por jazz, por café e somos românticos incuráveis. Então, vivenciar isso e perceber que essa foi minha primeira construção de dramaturgia me deixa muito feliz. Levar ao público o debate que trago, sobre solidão, o mascaramento dessa solidão, saudade, abandono. Apesar de ser um espetáculo para todos os públicos, busco uma reflexão principalmente aos mais jovens", conta o ator.

O artista também destaca todo o trabalho de preparação que precisou fazer para interpretar o personagem e passar a verdade de uma pessoa idosa e solitária.

"Quando comecei o processo eu tinha 23 anos e precisava construir o corpo de um personagem com 78 anos. São 55 anos de diferença de história, de peso, de vivências. Comecei pela história, formulei quem era esse personagem, o que ele fazia, como ele vivia. Depois foi o trabalho de passar toda essa construção que estava na minha cabeça para o meu corpo, inclusive, em alguns ensaios, trabalhei com pesos de academia para buscar essa estrutura corporal”, relata Leonardo.

Sinopse

O espetáculo “Antes que eu me chame saudade” apresenta a história de seu Sebastião, um viúvo de 78 anos apaixonado por café amargo e que adora escutar jazz, ritmo que o faz lembrar dos bons momentos do passado. Ele sente muita saudade da falecida esposa, assim como dos filhos e netos, que poucas vezes o visitam. Sua única companhia é seu Zé, um velho preguiçoso e resmungão que não levanta da cadeira para fazer nada.

Serviço:

Espetáculo "Antes que eu me chame Saudade"

Data: 7 e 8 de novembro (quinta e sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de Ananindeua - Estrada do Maguari, 3360 - Maguari

Ingressos: R$30 (Inteira) e R$15 (Meia)