Encontro de brechós promove a moda circular em Belém, neste domingo (18)

No próximo domingo (18), a Fundação Cultural de Belém organizará mais uma edição do evento Bora Garimpar Belém (BGB), um encontro de brechós voltado para valorizar e incentivar o consumo de moda sustentável, além de gerar renda para mulheres empreendedoras que atuam no ramo da moda circular e sustentável no estado do Pará.

O BGB tem como propósito oferecer um espaço e voz para mulheres envolvidas no segmento da moda circular paraense, ao mesmo tempo, em que promove o debate sobre consumo consciente. O evento reúne mensalmente entre 20 a 50 proprietárias de brechós e é realizado em locais da cidade que possuem vínculos com a cultura local.

A responsável pela criação e organização do projeto é a advogada Ana Gibson. Apaixonada pela moda circular e sustentável, para ela o BGB é um mercado criativo itinerante que respira a cidade de Belém e é modificado com a energia da moda, gerando um verdadeiro sentimento de pertencimento com os lugares históricos e culturais.

“Comprar de brechó é um ato revolucionário, vai de encontro a uma cadeia de consumo desenfreada de consumo e descarte de uma coleção, de uma trend de momento. Os brechós têm um papel fundamental nessa cadeia, possibilitando o restauro dessa peça, através das curadorias, que é a técnica utilizada pela brecholeira profissional do ramo para que a peça volte a ganhar um valor no mercado”, explica a advogada.

Serviço

Bloco Bora Garimpar – Encontro de Brechós

Data: Sábado, 18 de fevereiro

Horário: Das 9h às 14h

Local: Sala Vicente Sales, Memorial dos Povos – Av. Governador José Malcher, 295– Nazaré

Entrada: Gratuita