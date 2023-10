Em aparição rara, Chico Buarque posa com a filha mais velha em evento de cinema

Em aparição rara, o cantor Chico Buarque, de 79 anos, apareceu pelas noites cariocas. O artista foi prestigiar no fim de semana, o evento de lançamento da Mostra do cineasta Petrus Cariry, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. Chico posou ao lado da filha mais velha, Silvia Buarque, de 54 anos, que está no elenco de "Mais pesado é o céu", filme mais recente e inédito do diretor cearense homenageado com a mostra.

Chico, que também é pai de Helena, de 52 anos, e Luísa, de 48 anos, deixou a sessão emocionado. As filhas são frutos do casamento com Marieta Severo.