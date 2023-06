Edição Especial de ‘Mulheres de Areia’ estreia nesta segunda-feira

Um dos maiores sucessos da televisão brasileira volta para as telas da Rede Globo nesta segunda-feira, 26. A novela Mulheres de Areia ganha sua edição especial e separamos os principais destaques dessa trama. A obra de Ivani Ribeiro, lançada em 1993, será reexibida na primeira semana em carona com Chocolate com Pimenta, logo após o Jornal Hoje.

Ambientada em Pontal D’Areia, um dos temas mais importantes da novela, além da relação das gêmeas Ruth e Raquel, vividas por Gloria Pires, é a discussão ambiental em torno da poluição da água das praias. Virgílio Assunção (Raul Cortez) é um empresário bem-sucedido que detém uma grande pousada na região, e visa transformar a cidade em um polo turístico, para lucrar ainda mais. Porém, seu cunhado, o prefeito Breno Soares (Daniel Dantas), quer impedir que esse plano vá adiante. O político, muito idealista e humanitário, descobre que as águas da praia de Pontal estão poluídas. Após um surto de cólera, o gestor da cidade decide proibir o banho de mar, provocando a revolta de Virgílio.

Enquanto isso, os pescadores da vila de Pontal sofrem altas cobranças de taxas de Donato (Paulo Goulart), dono dos barcos a quem precisam se sujeitar. Para os momentos de descontração, eles frequentam o bar do Alemão (Jonas Bloch) ou o restaurante de Joel (Evandro Mesquita), ponto de encontro sempre movimentado por rodas de violão.

Vale relembrar que 'Mulheres de Areia – Edição Especial' estreia hoje, logo após o ‘Jornal Hoje’. A direção é de Carlos Magalhães com Ignácio Coqueiro e direção geral de Wolf Maya. A novela ainda conta com Daniel Dantas, Vivianne Pasmanter, Eloísa Mafalda, Paulo Goulart, Evandro Mesquita, Oscar Magrini e grande elenco.

