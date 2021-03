'É figurante, mas quer me dar uns beijos, né?, ironiza Fiuk em relação a Juliette

As escolhas de Juliette no Jogo da Discórdia, em que os brothers tinham que listar os ‘protagonistas e coadjuvantes’ do ‘BBB 21’, causaram muita confusão na cabeça de alguns participantes e até de Tiago Leifert, que chegou reclamar do tempo que a paraibana gastou na dinâmica e a falta de seriedade.

Ontem a noite (15), após o ao vivo, Fiuk, Gilberto e Sarah conversaram, na área externa da casa, sobre o jogo da advogada dentro do reality show. Eles mencionaram como a maquiadora gosta de ser a ‘vtezeira’, ou seja, a pessoa que produz cenas para aparecer mais do que o normal no programa.

"Mas isso tudo é bem de 'propósitozinho', porque ela gosta de dar uma roubadinha na cena, porque ela não é boba nem nada", começou o cantor Fiuk.

Sarah riu ao concordar e acrescentou: "É, ela gosta mesmo".

"Ela gosta de dar um showzinho. Isso desde o confessionário", disse o filho do Fábio Jr. Em seguida, Fiuk mostrou-se incomodado por Juliette tê-lo classificado como um dos figurantes da edição.

"É, figurante mas quer me dar uns beijos, né, sapeca? Se eu tivesse dado uns beijos eu tava no coadjuvante ali", brincou."Ou protagonista", sugeriu a consultora de marketing.

"Não sei se vocês percebem, mas ela sempre fez questão de me apontar todos os jogos", apontou Fiuk.

Gilberto e Sarah não esconderam o quanto ficaram confusos com a escolha de Juliette. "Ela brinca, mas acho que é só resenha. Eu acho que ela não sente afinidade com você", disse o economista, referindo-se ao cantor.

"Na minha opinião ela gosta de brincar, resenhar. Por exemplo, com menina, ela brinca de 'quero te beijar', mas não acho que é verdade, não. Acho que é pra manter a boa vizinhança, mesmo", continou o brother.

"O famoso 'se colar, colou', Gil", rebateu Fiuk.