Drone cai na cabeça de mulher em show de Luan Santana; vídeo

Uma situação inusitada aconteceu na última sexta-feira, 29, em um show do cantor Luan Santana. Uma jovem de 24 anos foi atingida por um drone durante o evento realizado em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O imprevisto ocorreu no momento em que o cantor cantava a música "Meteoro da Paixão", um de seus maiores sucesso. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

De acordo com o site Campo Grande News, a jovem atingida passa bem e está sentindo apenas dores no ouvido. Uma segurança, que viu o drone caindo, ajudou ela parando o equipamento, que se prendeu no cabelo da mulher.

“Ela pulou na hora e fez a hélice parar de rodar. Aí pularam uns cinco em cima de mim e foram arrancando os meus cabelos. Nem lembro como tiraram o drone da minha cabeça”, disse a mulher.

O proprietário do equipamento ainda não foi identificado. A equipe de Luan Santana não se pronunciou sobre o caso.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)