Drags Themônias invadem Belém para encenar 'As Mal Criadas' nesta sexta (25), sábado (26) e domingo

Com alto astral e estilo, as Drag QueensThemônias, Bunny das Coxinhas, Mila Milambe e Lyssandra Candy, vão entrar em cena no Espaço Porta Azul, na Rua João Diogo, 516, no bairro da Campina (Praça da Bandeira), nesta sexta-feira, dia 25, no sábado, dia 26, e no domingo, dia 27, às 20h, para apresentar o espetáculo "As Mal Criadas", da Companhia Cênica de Cínicos. A presença dessas artistas no palco é referendada pelo fato de que elas irão encenar uma releitura moderna e cômica de um clássico: "As Criadas", escrito por Jean Genet em 1947. O texto original aborda a relação complexa entre opressores e oprimidos, revelando o lado obscuro da condição humana. Nesta versão paraense, o enredo é enriquecido com toques regionais, humor grotesco e uma construção corporal caricata, trazendo para a cena contemporânea a irreverência da arte drag Themônia. A direção é de Adriano Furtado e Larissa Latif.

Nesse espetáculo, as personagens Claire, Solange e Madame não são interpretadas pelos atores Eduardo Costa, Marckson de Moraes e Bonelly Pignatário e, sim, por suas drags Themônias Bunny das Coxinhas, Mila Milambe e Lyssandra Candy, respectivamente, com suas partituras corporais, trejeitos e histórias. São suas criações, dando vida a essas personagens.

VEJA MAIS

A montagem retrata a rotina de Claire e Solange, irmãs e criadas que decidem se rebelar contra a opressão de sua patroa, a Madame. No elenco, as drags dão vida às personagens, transformando o palco em um ambiente de comédia ácida, onde temas como inveja, loucura, ódio e morte são abordados de forma irreverente e crítica.

Exageradas

O elenco e a equipe técnica do espetáculo são integrados, em sua maioria, por artistas do movimento das Themônia. Trata-se de uma forma de fortalecer o coletivo e divulgar outras atividades artísticas, além da montação. Assim, atuam Themônias na cenografia, fotografia, iluminação cênica, figurino.

Themônias é um movimento artístico-cultural de artistas, produtores culturais, Drags, entre outras que se identificam com o ser Themônia e contribuem para o fortalecimento desta cultura.

O processo de criação colaborativo, com uma construção cênica marcada pela troca de ideias entre diretores e atores, é uma prática da Companhia Cênica de Cínicos. Segundo Lyssandra Candy: "O processo foi rápido e divertido, com as indicações das direções e as contribuições dos atores para as cenas tomarem forma."

Já Mila Milambe destaca o desafio duplo para as drags, que não só interpretam as personagens, mas também constroem toda a cena com suas poéticas cômicas e exageradas.

Jogo de poder

Mila Milambe diz que o texto é uma crítica contundente ao jogo de poder entre opressores e oprimidos e com muito humor ácido. Assim, o público pode esperar uma reflexão sobre os papéis sociais e as dinâmicas de poder, ainda, uma experiência de teatro do absurdo, onde a comédia e a acidez se encontram para provocar risos e questionamentos. O espetáculo foi selecionado pelo Edital de Múltiplas Linguagens – art. 8º – Lei Paulo Gustavo.

Sobre o projeto de fazer uma releitura de "As Criadas" com três Drag Queens em cena, o diretor Adriano Furtado destaca: "A vontade de montar este texto é antiga. Foi o Marckson (Mila Milambe) que falou sobre isso há muito tempo. As Themonias nem existiam ainda. Agora, com a força do movimento das Themônias, do qual fazemos parte, lembramos dessa vontade antiga e botamos pra frente".

Adriano conta que essa experiência tem sido maravilhosa. "Já nos conhecíamos faz tempo, mas é a primeira vez fazemos teatro juntos. Esta convivência é engrandecedora. Nos afinamos mais ainda. Nos aproximamos e isso obviamente será percebido pelo público. O entrosamento das pessoas. Interessante como eu falo, como se eu estivesse em cena, mas eu sou da equipe técnica. No entanto, a convivência é tão forte que de alguma forma eu também estou em cena. É como se eu estivesse no palco também", ressalta.

Como diz Adriano Furtado, "As Mal Criadas" tem atrativos e surpresas para o público. "Temos novidades, sim. Esse texto já foi feito por homens. E é um texto denso; pesado. No entanto, nosso olhar cômico de cara nos levou a vê-lo com o olhar da graça. Então, 'As Mal Criadas' (já no nome do espetáculo tu percebes) é uma sátira do cotidiano; da superioridade; do próprio Genet, autor", pontua.

"Cada vez mais as Drags ocupam espaço nas artes. A arte drag tem suas características, mas por muito tempo ficou restrita aos guetos, boates, e lugares que não eram vistas por todo mundo. De um tempo pra cá, elas invadiram programas de TV, a música, o cinema e o teatro. Existem grupos no mundo inteiro de artistas drags que exploram o teatro com suas personas drags. Não é uma novidade. A novidade é: toda a equipe é constituída por artistas Themônias. Então, não vai ser normal", conclui Adriano.



Serviço:

Espetáculo: 'As Mal Criadas'

Data: 25, 26 e 27 de outubro

Local: Espaço Porta Azul, na Rua João Diogo, 516 - Campina (Praça da Bandeira)

Ingresso: R$10,00

Redes: Instagram: [@ciacenicacinicos](https://instagram.com/ciacenicacinicos)

Facebook: [Cia Cênica de Cínicos](https://www.facebook.com/cccinicos/)