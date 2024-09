Doramas na Netflix: veja 4 obras em destaque no streaming

Os doramas, produções do leste e sudeste da Ásia, estão presentes em diversas plataformas de streaming, como a Netflix. No catálogo, a também produtora disponibiliza produções da Coreia do Sul, Japão, China e demais países asiáticos. Confira abaixo quatro doramas em destaque na aba “Bombando” da Netflix.

Dorama “Quando Ninguém Vê” (2024)

Sinopse: Jeon Young-ha (Kim Yun-seok), atualmente, é dono de uma pensão singela localizada no meio da floresta. Há 20 anos, no início dos anos 2000, Koo Sang-jun (Yoon Kye-sang) era o responsável pelo local, até um acontecimento misterioso fazer com que ele perdesse tudo. Nos presente, uma policial chega à casa e conecta os pontos que faltavam para solucionar o enigma.

Classificação: 16 anos

Origem: Coreia do Sul

Dorama “O Amor Volta para Casa” (2024)

Sinopse: Um homem de negócios e bem-sucedido, Mu-jin (Ji Jin-hee) vive feliz com a esposa e a filha. Entretanto, tudo muda quando a empresa dele entra em colapso e vai à falência. Mu-jin desaparece e não deixa rastros, abandonado sua família. Após 14 anos, ele retorna como um bilionário e tenta reconquistar o amor da esposa e da filha.

Classificação: 12 anos

Origem: Coreia do Sul

Dorama “Escola dos Romances Proibidos” (2024)

Sinopse: Duas renomadas escolas, uma para meninos e outra para meninas, são unidas em uma só. A nova rotina dá ânimo aos alunos, mas uma regra, que declara a expulsão de qualquer estudante que for visto namorando, muda todo o cenário. Ichika Arisawa (Ai Mikami) e Ryogo Maki (Ryubi Miyase) parecem não se importar com a situação. Enquanto ela é denominada a Guardiã do Amor, responsável por ajudar os colegas a violarem a regra, ele a acompanha. Para Ichika, o dinheiro arrecadado com a atividade é essencial para apoiar a mãe. Já para Ryogo, filho do governador, a quantia o ajuda a se livrar dos abusos do pai.

Classificação: 16 anos

Origem: Japão

Dorama “O Amor Mora ao Lado” (2024)

Sinopse: Bae Seok-ryu (Jung So-min) viveu diversos erros e momentos complicados. Agora, a jovem que deseja recomeçar. No percurso, ela reencontra Choi Seung-hyo (Jung Hae-iun), filho de uma amiga de sua mãe que conheceu quando criança. Entre lembranças e novas vivências, algo surge entre os dois e novos ares os transformam.

Classificação: 12 anos

Origem: Coreia do Sul

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)