Dorama no Pará: veja 5 cidades que mais pesquisam sobre as novelas asiáticas e as favoritas

Uma febre no mundo inteiro e já muito difundida no Brasil, os doramas também têm seus fãs apaixonados no Pará. Uma pesquisa feita pelo Oliberal.com, aponta que os doramas são muito pesquisados no Google. Agora, você imagina de quais cidades mais vêm essas buscas e quais deles são os mais procurados?

O consumo da cultura asiática têm crescido exponencialmente. Segundo um levantamento feito pela Netflix, entre 2019 e 2022, o interesse pelos doramas aumentou em seis vezes no Brasil. Mas a final, o que são doramas?

O que é dorama?

Doramas são produções audiovisuais de ficção originais do leste e sudeste da Ásia. Derivado da palavra “drama” em japonês, os doramas possuem características de séries norte-americanas e europeias (poucos núcleos narrativos e personagens), e de novelas latino-americanas (roteiros fechados e drama acentuado). Por isso, é comum que as obras sejam de apenas uma temporada com cerca de dez episódios de uma hora.

O elenco dos doramas também pode incluir os idols, cantores famosos de k-pop, além de outros atores asiáticos. Dependendo da localidade de produção da obra, há variação no nome: K-drama (Coreia), J-drama (Japão), C-drama (China) e TW-drama (Taiwan), por exemplo.

Saiba de quais cidades paraenses surgem mais buscas por doramas

Monte Alegre Santa Bárbara Itaituba Abaetetuba Santa Isabel do Pará

Veja os doramas mais buscados em 2024 no Pará

Beleza Verdadeira Pousando no Amor A Love So Beautiful Herdeiros A Lição.