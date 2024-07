DJ Tony Martins afirma que hits dos Anos 80 continuam agitando festas em Belém

Aos 44 anos, DJ Tony Martins é um dos profissionais que se destacam na cena musical de Belém, embalando noites e eventos com sua habilidade e paixão pelas pick-ups. Desde a infância, a música esteve presente em sua vida, graças a seu pai, que tinha uma mini-aparelhagem em casa. Foi aos 10 anos que Tony começou a se interessar profundamente pela música, influenciado pelo estilo Euro house, que estava em alta na época.

Inspirado pelos DJs Malboro e Tubarão, que ele assistia no programa da Xuxa, o DJ, ainda jovem, ficou fascinado com a arte da mixagem.

"Fiquei fascinado com o trabalho deles vendo aquilo na televisão. Desde então, corri atrás de fazer performances com amigos do meu pai que tinham estúdios de gravação aqui em Belém e comecei a frequentar esses estúdios, arriscando com técnicas que eu mesmo imaginava para conseguir fazer dar certo as minhas mixagens", relembrou.

Há 25 anos na profissão, Tony viu muitos estilos musicais atravessarem as décadas e manterem seu apelo. "Nos casamentos, que são ambientes mais familiares com pessoas de gerações diferentes, o estilo Disco dos anos 80 segue disparado, fazendo sucesso e animando vários públicos até hoje. Para ser sincero, eu acredito que o estilo Anos 80 nunca vai morrer", afirmou o DJ.

Mesmo se atualizando com estilos mais modernos como funk e pop para interagir com a galera mais jovem, Tony sabe que relembrar sucessos de outras épocas é fundamental. "Se atualizar é importante, mas relembrar os sucessos de outras décadas é essencial para qualquer DJ de eventos", pontuou ele.

Sempre em busca de excelência, o DJ paraense revela investir constantemente em seus equipamentos de trabalho. "Eu me vejo com essa necessidade de buscar equipamentos com os melhores recursos para entregar uma melhor apresentação no meu serviço. Dessa maneira, eu vejo que consigo garantir um trabalho de excelência”, afirmou Tony.

Os ritmos paraenses também têm um lugar especial nos sets de Tony. "Com certeza eles têm uma grande importância, não só nas versões originais, mas também quando são tocados com uma nova roupagem. Exemplo disso, o carimbó e o brega são infalíveis para bombar nas pistas do paraense”, acrescentou o profissional.

Desafios da carreira

Apesar das dificuldades de se manter em um mercado competitivo, Tony sente-se realizado em poder trabalhar com algo que ama. "Eu venho trabalhando por uma questão de conseguir trazer reconhecimento e valorização para essa categoria”, observou.

Para Tony, o DJ sempre vai ser essencial em meio a qualquer celebração, mas lamentou não serem tão valorizados mesmo sendo fundamental para um evento. “Mas o que me deixa mais orgulhoso é quando eu consigo receber esse reconhecimento dos meus clientes e fazer com que eles se sintam plenamente realizados com a energia que pude proporcionar a eles através do meu trabalho”, declarou.

A responsabilidade de criar momentos inesquecíveis para seu público é grande, mas é exatamente esse desafio que motiva Tony a sempre entregar o melhor. "É muito gratificante conseguir atingir o meu público de maneira positiva assim. Ouvir que fiz daquele evento um momento inesquecível na vida deles é de grande incentivo para continuar", afirmou.