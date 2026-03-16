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Diretora de fotografia de Pecadores celebra primeiro Oscar de uma mulher na categoria

Estadão Conteúdo

Ao vencer o Oscar de Melhor Fotografia - e derrotar o brasileiro Adolpho Veloso -, Autumn Dural Arkapaw, de Pecadores, fez história: ela se tornou a primeira mulher a vencer na categoria, na 98ª edição da premiação.

"Depois de 98 anos, você tem tanto a dizer", disse ela ao falar com jornalistas logo após sua vitória. "Eu tentei manter tudo na cabeça, mas uma coisa que não consegui dizer é que muitas meninas que são parecidas comigo vão dormir bem e vão saber que podem ser diretoras de fotografia. Vamos mudar a vida de muitas garotas, porque elas serão inspiradas."

A diretora de fotografia contou que, durante a campanha para a temporada de premiações, entendeu melhor a importância simbólica do prêmio. "Aprendi nos últimos meses que isso não é só sobre mim. Quero isso o reconhecimento para todas as mulheres na sala, e para todas as meninas em casa."

Arkapaw contou ter sido indicada para trabalhar em Pecadores por Rachel Morrison - não por acaso, a primeira mulher a ser indicada para Melhor Fotografia, em 2018 (sim, há apenas 8 anos). "Sou muito amiga dela", conta, que também elogiou o diretor Ryan Coogler, que colocou muitas mulheres como chefes de departamento na equipe de seu filme.

"O Ryan nos deu essas oportunidades de sermos nós mesmas e termos poder; ele confia em nós. Isso é muito importante e não acontece sempre. Ele abriu essas portas."

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