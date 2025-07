Diogo Nogueira surge irreconhecível na Bahia e surpreende fãs: 'Muito diferente'

Diogo Nogueira causou surpresa entre os fãs ao surgir com um novo visual durante sua passagem por Salinas das Margaridas, na Bahia, no último domingo, 27, quando se apresentou nas comemorações de aniversário da cidade.

Nas redes sociais, o cantor compartilhou registros descontraídos aproveitando a paisagem local. O que mais chamou atenção, porém, foi a mudança no visual. As fotos do cantor geraram comentários imediatos dos seguidores, muitos deles surpresos com a aparência.

"Nossa, voltei para conferir e era a página dele com selo de verificado. Muito diferente", escreveu um internauta. "Passei 10 minutos pensando quem é esse que eu sigo e não lembro", comentou outro. "Pra que mexeu, meu fi? Tava bom, agora quase não lhe reconhecendo", brincou um terceiro.

Entre os comentários, a atriz Paolla Oliveira, namorada de Diogo, reagiu com emojis apaixonados à publicação.