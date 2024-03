Dia do Contador de Histórias: profissionais e iniciativas buscam resgatar cultura e educação lúdica

O dia 20 de março é reservado para homenagear os contadores de histórias, estes profissionais que dominam a arte das palavras, habilidades para criar imagens vívidas na meta dos ouvintes e a capacidade de transmitir conhecimento de forma cativante. Uma das figuras que se destacam no cenário paraense dando "vida" às letras é a escritora e contadora de histórias Heliana Barriga. Há de mais 40 anos ela se dedicada a escrever e interagir com o público infantil, mas, por acaso, acabou também conquistado um público de todas as idades com sua maneira única de mexer com o imaginário.

Transcendendo os limites dos livros para mergulhar no universo mágico das crianças, ela usa de contos, cantigas e brincadeiras para criar o que chama de "espetáculo da imaginação". "Sou uma escritora que sai dos livros para encontrar com as crianças. Aí, conto, canto e brinco com histórias de forma lúdica e suave", descreveu Heliana sobre sua abordagem.

Heliana Barriga (SUELY NASCIMENTO)

Durante a contação das histórias, a autora das obras "A Abelha Abelhuda" e "Perereca Sapeca" diz gostar de improvisar brincadeiras, que são capazes de transformar suas narrativas em experiências interativas e divertidas para os pequenos, além de brincar com palavras e sons. Para Heliana, uma das maiores recompensas é testemunhar a atenção cativada dos seus ouvintes.

"Considero os contadores e contadoras de histórias como comparsas do encantamento e do cuidado com a humanidade. Eles e elas amolecem os corações tristes, devolvendo suas alegrias, educam com encantamento e felicidade", acrescentou a escritora.

Ação de contações de histórias para o público infantil da MOCOHAM (Arquivo pessoal)

Iniciativas

O Movimento dos Contadores de Histórias da Amazônia (MOCOHAM) desempenha há 13 anos o papel de ajudar a preservar e difundir a tradição oral na região amazônica. Sob a liderança de Patrícia Campos, presidente da ação, o projeto tem se dedicado a promover contações de histórias como forma de educação e expressão cultural para todas as idades. "Deixamos a nossa criança interior vir à tona e nos tornamos um só com o público", acrescentou Campos.

Em comemoração à Semana Estadual dos Contadores de Histórias, instituída por lei no Pará, o MOCOHAM está a frente de duas ações: a 12 edição da Pororoca de Histórias, que iniciou na última segunda-feira, 18, e seguirá dia 23 de março em diversas cidades paraenses e também fora do Estado; e a Caravana de Histórias, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e o movimento. Esta última iniciou no dia 18 e seguirá até 3 de abril em diversos bairros de Belém, como, por exemplo, passa pelo Sesc Ver-o-Peso, Movimento República de Emaús, Bosque Rodrigues Alves e Horto Municipal. As atividades são gratuitas.

Patrícia enfatizou que essas iniciativas são realizadas para enriquecer o cenário cultural e promover o acesso à leitura, fortalecendo laços comunitários por meio da contação de histórias. "Acho extremamente importante que se tenha calendário anual e uma data para celebrar os contadores de histórias, porque estes são os 'guardiões' da memória e transmissores da sabedoria ancestral", acrescentou.

Nas contações, as histórias são trabalhadas de forma lúdica e com cantigas de roda para despertar a atenção e curiosidade do público mirim. (Arquivo pessoal)

Ao longo da semana, uma variedade de atividades para envolver a comunidade estão sendo realizadas em espaços públicos e escolas em outras localidades. Em Marabá, no sudeste paraense, contações de histórias irão ocorrer no dia 20 de março, às 15h, na Escola Santa Maria; no dia 21, às 15h, no Sesc Marabá; dia 22, às 9h e às 15h, na Escola Motim Encantado. Estas ocorrerem com o respaldo da Lei Municipal Nº 18.182, de 23 de março de 2023.

Segundo a produtora cultural, integrante da MOCOHAM e da Academia Brasileira de Contadores de Histórias (ABCH) Gabriela Silva, essas atividades estão sendo realizadas para que as novas gerações conheçam as histórias da amazônia e que se sintam "sujeitos atravessados por essas identidades". Nas contações, as histórias são trabalhadas de forma lúdica e com cantigas de roda para despertar a atenção e curiosidade do público mirim.

"Esses elementos são o que constituem a cultura popular. Então, o que o nosso movimento faz, o que a Secretaria Municipal de Educação faz, o que a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Marabá faz, o que os grupos de contações de histórias realizam também, é uma tentativa de colocar as narrativas em destaque. As programações ocorrerem em vários espaços para que várias vozes ecoam juntas, fortalecendo o motivo e valorização", acrescentou.

Questionado sobre a importância da data, a produtora cultural enfatizou a oportunidade que muitas crianças tem de conhecer seus povos ao terem contato com as narrativas que são contadas há centenas de anos ou estão vivas na memória das pessoas. 'Celebrar o Dia do Contador de História é reconhecer, sim, que esse contador contemporâneo, esse contador tradicional, essas ancestralidades, e ocupar esses espaços é extremamente necessário. É o primeiro passo para fortalecimento de nossa profissão", afirmou Gabriela.

PROGRAMAÇÃO

Caravana de Histórias em Belém

19/03 - Sesc Ver-o-Peso;

20/03 Emaús;

21/03 Bosque Rodrigues Alves;

25/03 Biblioteca Avertano Rocha;

26/03 Ilha do Combu;

27/03 Baía do Sol;

02/04 Horto Municipal;

03:04 Bosque Rodrigues Alves.

12ª edição da Pororoca de Histórias



19/03 - Escola Municipal Santa Terezinha, em Ananindeua. Evento começa às 8h;



20/03 - EMEF Santa Maria, na Rodovia Transamazônica, km 21, às 14h;



21/03 - Sesc Marabá, às 15h;



22/03 - Escola Antônio Lopes da Costa, na Vila Maiauatá, em Igarapé - mirim, às 9h;



22/03 - Escola Botinho Encantado, em Marabá, às 9 e 15h;



22/03 - Ponto de Cultura Casa da Mestra Zula, em Icoaraci, às 15h.