Dia da dança: a arte como asas para o movimento e realização de sonhos

Hoje, 29 de abril, é dia da dança e para criar movimentos é só querer. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência e tinha características sagradas. A dança dispensa de materiais e ferramentas, ela só depende do corpo e da vitalidade humana para cumprir sua função. O bailarino paraense Adriano Silva, também conhecido como Japa, modificou a vida por meio da dança. Ele já participou de vários campeonatos e já conheceu vários países por meio da modelidade esportiva em cadeira de rodas.

O dançarino Adriano Silva tem mais de um motivo para comemorar a data, pois além de ser o dia da dança é o dia do seu aniversário e, este ano, ele completa 30 anos. Adriano já tem uma trajetória na arte desde 2017, mas ele ficou bem conhecido pelo grande público quando mostrou a beleza de seus movimentos durante uma performance com a cantora paraense Joelma.

Joelma convidou Adriano para a a participação em ‘Rei da Festa’, após ver alguns vídeos dele dançando nas festas em Belém. Ela ficou encantada com o poder que ele tem de encantar com a dança, uma modalidade artística para todos.

Adriano faz parte da companhia "Do nosso jeito", aonde tem pessoas usuários de cadeira de rodas, "Eu sou uma delas, esse trabalho da companhia com a dança inclusiva começa no ano de 2012 com a minha professora e coreógrafa Thays Reis e seu partner Elielson Almeida(usuário de cadeira de rodas). Em paralelo a companhia, também temos um projeto que se chama 'Do nosso jeito kids', onde já incentivamos desde criança a prática da dança em cadeira de rodas e crianças com outro tipo de deficiência também", explica.

A inclusão por meio da dança tem sido o grande impulso para a autoestima do artista. "Acredito que assim como para mim, também para muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência, pois a dança nos mostra o quanto somos capazes de ultrapassar nossos obstáculos, quebrar barreiras. E mostrar para toda a sociedade que somos capazes sim, até mesmo de nos tornarmos bailarinos mesmo estando sobre uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas nada mais é que nossa própria sapatilha", destaca o artista.

Sobre o cenário da dança no Pará, Adriano diz que se trata de celeiro de grandes artistas e tem sido grande potência no cenário da dança em cadeira de rodas, colecionando muitos títulos brasileiros e também títulos internacionais. Japa está se preparando para viajar para Tóquio junto com a companhia para disputar um campeonato internacional de dança esportiva

O artista começou a dança profissionalmente no ano de 2017 disputando o primeiro campeonato brasileiro de dança esportiva em cadeira de rodas. Por meio da dança ele já viajou por vários lugares do Brasil e também para o exterior como Rússia, Alemanha, Itália e Eslováquia. Além de participação no trabalho da Joelma, ele também já fez participações em videoclipe da cantora Jhenyfer Lira.