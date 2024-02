Desfiles de escolas de samba e blocos de Belém começam nesta sexta

Começam oficialmente nesta sexta-feira (23), os desfiles das escolas de samba e blocos carnavalescos de Belém, que vão fazer uma grande festa na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira.

VEJA MAIS:

Ao todo, 19 escolas e seis blocos se apresentarão no local e os desfiles duram até o domingo (23). Todas as agremiações e blocos fazem parte do 2° e 3° grupos. Já nos dias 1 e 2 de março, será a vez das escolas de samba do 1º grupo, que também desfilam na Aldeia Cabana.

35 agremiações integram a programação do carnaval em Belém, trazendo em suas temáticas a valorização da cultura amazônica. O evento é realizado através do apoio da prefeitura de Belém, por meio da Fumbel, que também promove neste ano a missão de executar um carnaval mais sustentável.

A Aldeia Cabana será o palco das apresentações de todas as escolas de samba e blocos carnavalescos (Foto: Ascom/Fumbel)

Sexta-feira (23)

O primeiro dia de carnaval conta com a apresentação das seguintes escolas: Paixão Rubro Negra, com o enredo “Do Erudito Ao Popular, Patrícia Oliveira, A Voz De Ouro Do Pará”; Rosa da Terra Firme, que aposta em "Resistência Negra. Festa Parauara”; Alegria Alegria, com o enredo “Resiliência Das Periferias, Uma Luta, Superando Dificuldades”; Caprichosos da Cidade Nova, abordando “É Por Amor, Felix!”.

Quem também vai desfilar na aldeia cabana são as escolas Guerreiros do Samba e do Amor, com o enredo "Fabri Cultura, Expressão Cultural e Artística No Carnaval, Guerreiros Que Fazem O Maior Espetáculo da Terra” e, ainda, as escolas Parangolé do Samba, com "Mostrando a Alma do Pará, para Nazaré Abençoar; e Embaixadores Azulinos, trazendo o tema “Pará, a Estrela que Brilha!”.

Sábado (24)

No segundo dia a festa será comandada pelas Escolas de Samba do 2º grupo, são elas: Guardiões do Samba da Pedreira, com o enredo “Cantos E Encantos De Marapanim”; Coração Jurunense, trazendo para avenida “Entre Confetes e Serpentinas, Pierrots e Colombinas, Abram-alas que as Marchinhas Vão Passar”.

O público presente vai receber a apresentação da escola de samba A Grande Família, que entra na avenida com “Não Há Tristeza que Possa Resistir à Alegria do Meu Carnaval”; já a Mocidade Olariense aposta no enredo “Pelos Caminhos da Fé”; a Mocidade Unida do Benguí, com “Brincando Com Sua Emoção”.

Se apresentam ainda no sábado a Cacareco, com o tema “Sabejé - Revelar a Cura pelos Caminhos da Terra; o Império Jurunense, com "Saravá Umbanda Um Mundo Cheio De Luz!" e por fim, concluindo o segundo dia, desfila a Habitat do Boto, com o enredo “O Boto em Seus 25 Anos de Tradição Verde Brilho no Futuro na Conferência da Esperança”.

Domingo (25)

Domingo será um dia recheado de atrações na avenida, que irá receber seis blocos e quatro Escolas de Samba, todas do 3º grupo. A previsão é que as agremiações estejam concentradas às 17h e os desfiles devem começar às 17h40.

Os primeiros blocos a se apresentarem no dia serão: Unidos da Pedreira; Mocidade Unida do Umarizal; Estrela Reluzente; Bloco do Sapo Muiraquitã; Estação Terceira e Mocidade Alegrense da Pedreira.

A programação seguirá animada com as escolas de samba Universidade de Samba Nação Rubro Negra, com o enredo “Marajó de Encantos e Magia"; Nova Mangueira, com o tema "Defender o Verde e Salvar Vidas"; Portela, que traz para avenida o "Picadeiro da Alegria", e a Mocidade Botafoguense que afirma "Linguagem Paraense também é cultura".

Competição

Além de realizar uma grande festa, as agremiações visam se destacar entregando o melhor desfile possível para vencer o carnaval deste ano. Para julgar quais as escolas e blocos vencedores, os jurados utilizarão como critério quesitos como: Alegoria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Bateria, Porta-Estandarte, Samba-Enredo, Mestre-Sala e Porta Bandeira.

A apuração dos jurados sobre as escolas de samba e blocos do 2º e 3º grupo ocorrerá no dia 27 de fevereiro, na terça-feira, das 15h às 18h, na Aldeia Cabana.

Também no dia 27 acontecerá a defesa dos enredos das agremiações do 1º grupo. O júri irá avaliar as oito escolas de samba, em 10 quesitos. O evento será realizado no Teatro Popular Nazareno Tourinho, às 19h, e será uma preparação para os carnavalescos que se apresentarão nos dias 1º e 2º de março.

Confira abaixo o cronograma completo das apresentações de todas as agremiações do carnaval de Belém

Escolas de Samba do 3º Grupo

Sexta-feira, 23, 20h

20h - Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba “Paixão Rubro Negra”

Enredo: “Do Erudito ao Popular, Patrícia Oliveira, a Voz de Ouro do Pará”;

20h50 - Grêmio Recreativo Escola de Samba “Rosa da Terra Firme”

Enredo: “Resistência Negra. festa Parauara”;

21h40 - Associação Carnavalesca “Alegria Alegria”

Enredo: “Resiliência das Periferias, Uma Luta, Superando Dificuldades”;

22h30 - Agremiação Carnavalesca “Caprichosos da Cidade Nova”

Enredo: “É Por Amor, Felix!”;

23h20 - Associação Sociocultural e Carnavalesco “Guerreiros do Samba e do Amor”

Enredo: Fabri Cultura, Expressão Cultural e Artística no Carnaval, Guerreiros que Fazem o Maior Espetáculo da Terra”;

00h10 - Grêmio Recreativo B. Carnavalesco “Parangolé do Samba”

Enredo: "Mostrando a Alma do Pará, para Nazaré Abençoar;

01h00 - Sociedade Cultural do Pará “Embaixadores Azulinos”

Enredo: “Pará, a Estrela que Brilha!”;

Escolas de Samba do 2º Grupo

Sábado, 24, 19h

20h00 - Guardiões do Samba da Pedreira - GRCS

Enredo: “Cantos e Encantos de Marapanim”;

21h00- A.C.B.C. “Coração Jurunense”

Enredo: “Entre Pierrots e Colombinas, Confetes e Serpentinas, abram-alas que as Marchinhas Vão Passar”;

22h00 - Associação Carnavalesca “A Grande Família”

Enredo: “Não Há Tristeza que Possa Resistir à Alegria do Meu Carnaval”;

23h00 - Recreativo Escola de Samba “Mocidade Olariense”

Enredo: “Pelos Caminhos da Fé”;

00h00 - Escola de Samba “Mocidade Unida Do Bengui”

Enredo: “Brincando Com Sua Emoção”;

01h00 - Associação Carnavalesca “Cacareco”

Enredo: “Sabejé - Revelar a Cura pelos Caminhos da Terra”;

02h00 - Associação Carnavalesca “Império Jurunense”

Enredo: "Saravá Umbanda um Mundo Cheio de Luz!";

03h00 - Grêmio Social e Recreativo Escola de Samba “Habitat do Boto”

Enredo: “O Boto em Seus 25 Anos de Tradição Verde Brilho no Futuro na Conferência da Esperança”;

Blocos Carnavalescos

Domingo, 25, 18h

17h40 - Agremiação Carnavalesca e Cultural “Unidos da Pedreira”;

18h30 - Associação Carnavalesca “Mocidade Unida do Umarizal”;

19h20 - Associação Carnavalesca “Estrela Reluzente”;

20h10 - Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco “Bloco do Sapo Muiraquitã”;

21h00 - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco “Estação Terceira”;

21h50 - Associação Carnavalesca, Cultural e Recreativa “Mocidade Alegrense da Pedreira’;

Escolas de Samba do 3º Grupo

22h40 - Grêmio Rec. Cult. “Universidade de Samba Nação Rubro Negra”

Enredo: “Marajó de Encantos e Magia”;

23h30 - Associação Carnavalesca “Nova Mangueira”

Enredo: Defender o Verde e Salvar Vidas;

00h20 - Real Sociedade Cultural Carnavalesca “Portela”

Enredo: O Picadeiro da Alegria;

01h10 - Escola de Samba “Mocidade Botafoguense”

Enredo: “A Linguagem Paraense Também É Cultura”.