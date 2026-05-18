Dennis Locorriere, vocalista da banda Dr. Hook, morre aos 76 anos

O cantor e compositor Dennis Locorriere morreu aos 76 anos após enfrentar uma doença renal. A informação foi confirmada pela equipe do artista neste domingo 17, em comunicado divulgado à imprensa. Segundo a nota, o músico morreu de forma tranquila, cercado por familiares e amigos, depois de uma "longa e corajosa batalha" contra a enfermidade.

Conhecido mundialmente como vocalista da banda Dr. Hook, Locorriere ajudou a transformar o grupo em um dos principais nomes da música popular nos anos 1970. Com uma mistura de rock, country e letras irreverentes, a banda conquistou espaço nas paradas musicais e atravessou gerações com canções que seguem populares até hoje.

Voz marcante

Dennis Locorriere entrou para o Dr. Hook no fim da década de 1960 e participou diretamente da consolidação da identidade musical da banda. Entre os maiores sucessos do grupo estão Sylvias Mother, Sharing the Night Together, When Youre in Love with a Beautiful Woman e The Cover of the Rolling Stone.

A última faixa, escrita por Shel Silverstein, se tornou um dos maiores símbolos da trajetória do grupo ao ironizar o estrelato e a indústria musical. O Dr. Hook ganhou notoriedade justamente pela combinação entre humor, melodias românticas e sonoridade acessível, características que marcaram o período.

Locorriere também dividiu os holofotes com Ray Sawyer, outro nome importante da formação clássica da banda, morto em 2019.

Carreira além da banda

Após o fim da formação original do Dr. Hook, Dennis Locorriere seguiu na música e continuou realizando apresentações ao redor do mundo. Ao longo da carreira, lançou mais de 18 álbuns entre projetos com a banda e trabalhos solo.

Além de cantor, também atuou como compositor. Suas músicas foram gravadas por artistas como Bob Dylan, Willie Nelson, Olivia Newton-John e Helen Reddy.

Nascido em Union City, no Estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, o artista viveu os últimos anos no Reino Unido, onde morava havia mais de duas décadas.

Nota Em nota enviada à imprensa, representantes do cantor afirmaram que Dennis enfrentou o tratamento com "força, dignidade e resiliência extraordinárias". A família também pediu privacidade neste momento de luto.

Mesmo após reduzir o ritmo de turnês nos últimos anos, o músico permaneceu envolvido com projetos criativos e manteve contato frequente com fãs. A morte provocou repercussão nas redes sociais, onde admiradores e artistas prestaram homenagens ao legado deixado pelo cantor.

Com quase seis décadas de carreira, Dennis Locorriere deixa uma trajetória marcada por sucessos internacionais e por uma das vozes mais reconhecidas da música popular norte-americana dos anos 1970.