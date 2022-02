'Demon Slayer' tem 3ª temporada confirmada

'Demon Slayer', cujo último episódio da 2ª temporada é exibido neste domingo, 13, acaba de ter a 3ª temporada confirmada para a alegria dos fãs. A novidade foi revelada pela conta ofical do anime no Twitter. O teaser publicado na rede social destaca Mitsuri Kanroji e Muichiro Tokito, os Hashiras do Amor e da Névoa.

Criado por Koyoharu Gotouge e publicado na Weekly Shonen Jump entre 2016 e 2020, 'Demon Slayer' conta a história dos irmãos Tanjiro e Nezuko Kamado, únicos sobreviventes da família após o ataque de um Oni. A adaptação da obra em anime estreou no ano de 2019 e virou sucesso, assim como o primeiro filme, que se tornou o longa de maior bilheteria na história do Japão.

A nova temporada de aventuras se passará após os eventos do Distrito do Entretenimento, mostrando Tanjiro indo até a Vila dos Ferreiros para trocar a sua espada, já que Hotaru se recusa a repará-la. No mangá, o arco conta com 28 capítulos.

A data de lançamento da próxima temporada não foi informada.

As duas temporadas de Demon Slayer e também o filme estão disponíveis na Crunchyroll e Funimation.