Demon Slayer: o que é o anime para maiores que levou polícia ao cinema

Uma sessão do filme Demon Slayer: Castelo Infinito em São Paulo, precisou ser interrompida após uma mulher levar menores de idade para assistir a uma exibição com classificação indicativa de 18 anos. A recusa da família em deixar a sala resultou na chegada da Polícia Militar, que retirou as crianças do local.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram parte do público pedindo a saída rápida da família para que a sessão tivesse início. As imagens registram ainda os policiais tentando retirar os envolvidos de forma pacífica, enquanto o clima era de impaciência entre os espectadores. A mulher alegou que, no momento da compra do ingresso, não teria sido informada sobre a classificação etária do filme. Mas por que o filme causou tanta polêmica? Confira!

Por que Demon Slayer recebeu classificação +18?

O longa, que estreou nos cinemas do Brasil no último dia 11, foi classificado como impróprio para menores de 18 anos por conter violência gráfica, cenas de sangue em excesso e combates intensos considerados inadequados para crianças e adolescentes.

Sobre o que é Demon Slayer

Em Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Tanjiro, um jovem vendedor de carvão, enfrenta uma tragédia ao perder sua família para um demônio. Sua irmã caçula, Nezuko, sobrevive, mas é transformada em demônio. Determinado a salvá-la, Tanjiro se torna um caçador de demônios em busca de restaurar a humanidade da irmã e vingar a morte dos familiares. A narrativa acompanha a luta entre humanos e demônios em uma história marcada por dor e esperança.

Recordes de bilheteria de Demon Slayer

O filme alcançou números expressivos de bilheteria em diferentes regiões do mundo. Confira algumas:

América Latina: US$ 29 milhões (o equivalente a R$ 154,2 milhões);

US$ 29 milhões (o equivalente a R$ 154,2 milhões); Brasil: US$ 4,4 milhões (o equivalente a R$ 23,4 milhões);

US$ 4,4 milhões (o equivalente a R$ 23,4 milhões); América Central: US$ 2,4 milhões (o equivalente a R$ 12,8 milhões);

US$ 2,4 milhões (o equivalente a R$ 12,8 milhões); Europa: US$ 17,4 milhões (o equivalente a R$ 92,5 milhões);

US$ 17,4 milhões (o equivalente a R$ 92,5 milhões); Índia: US$ 5,2 milhões (o equivalente a R$ 27,6 milhões), registrando o maior fim de semana de estreia para um anime no país.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)