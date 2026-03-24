'De Repente 30' vai ganhar refilmagem na Netflix, diz site

A Netflix está desenvolvendo uma refilmagem de De Repente 30, filme estrelado por Jennifer Garner e Mark Ruffalo que marcou uma geração. Segundo o Deadline, a nova versão será protagonizada por Emily Bader (De Férias com Você) e Logan Lerman (As Vantagens de Ser Invisível).

Ainda de acordo com a publicação, o filme será dirigido por Brett Haley, que comandou De Férias com Você, além de outras comédias românticas como Por Lugares Incríveis e o coming of age Corações Batendo Alto. Garner, que estrelou a versão original, será produtora executiva do novo projeto.

Detalhes da história ainda não foram divulgados, mas a promessa é que a nova versão faça alterações e atualize de alguma forma a obra original. O filme de 2004 teve roteiro de Josh Goldsmith e Cathy Yuspa, e o novo terá texto de Hannah Marks e Flora Greeson.

Em De Repente 30, Jenna Rink é uma adolescente desajustada que, no seu aniversário de 13 anos, deseja ser uma mulher adulta de 30. Quando ela acorda no dia seguinte com seu desejo atendido, precisa aprender como se portar como uma adulta e corrigir erros do passado. O filme está disponível para streaming na Netflix e na HBO Max.