De Marina Lima a Patrícia Pillar: Preta Gil tinha parentesco com vários famosos; conheça

Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último domingo, 20, é filha e irmã de famosos. Além dos familiares mais próximos, a cantora viveu cercada de parentes que integram o mundo das celebridades.

A cantora morreu em decorrência de um câncer no intestino, do qual tratava desde 2023. Ela estava em Nova York, nos Estados Unidos, em busca de um tratamento alternativo, e morreu a caminho do Brasil.

Ela deixa, além dos pais e irmãos, um filho, Francisco, de 30 anos, e uma neta, Sol de Maria, de 9 anos.

Pais e irmãos

Preta é filha de Sandra Gadelha, de 77 anos, e Gilberto Gil, de 83 anos. A mãe da cantora foi casada com o ícone da MPB entre 1969 e 1980. Ela foi inspiração da música Drão, de Gilberto Gil, cantada por Preta durante a turnê Tempo Rei.

Também com Sandra, Gil teve dois outros filhos, Maria e Pedro Gil. Por parte de pai, ela é irmã de Bela, Bem e José Gil, filhos de Flora Gil.

Nara Gil e Marília Gil também são irmãs mais velhas de Preta, de relacionamentos anteriores.

Marina Lima

Prima de Preta por parte da mãe, a cantora dedicou uma postagem no Instagram para Preta, após sua morte. "Pretinha, você será lembrada de tantas maneiras lindas por todos… Meu amorzinho valente, não tem um brasileiro que não esteja comovido com a sua passagem, estrela brilhante, cheia de vida e graça e talento e amor e consciência, e que nos ensinou demais."

"Voa cometinha, vai conhecer outras dimensões e mostrar para eles tudo que você, luz irradiante, sabe. Voa cometinha, voa. Vou te amar para sempre", completou.

Patrícia Pillar

Prima de segundo grau da cantora, a atriz Patrícia Pillar também faz parte da família materna. Ela é filha de Lucy Gadelha, prima da mãe de Preta.

"Minha priminha amada, que mulher incrível você foi! Te amo mais e mais, e para sempre! Você nos ensinou muito e deixa um vazio enorme no coração de todos. Um abraço carinhoso para os tantos amigos incríveis que te amam, aos seus milhões de fãs e para sua família, que amo e admiro. Vá em paz!", escreveu, sobre a morte de Preta, em suas redes sociais.

Caetano Veloso

Além de Caetano ser um grande amigo de Gil, ele também foi tio de Preta por mais de 19 anos. De 1967 a 1986, o músico foi casado com Dedé Gadelha, irmã de Sandra Gadelha, e fazia parte oficialmente da família.

Gal Costa

Preta Gil era afilhada de Gal Costa. Na sua última aparição na TV, no programa Domingão com Huck, Preta cantou o tema da novela Vale Tudo, a música Brasil, de Cazuza, interpretada originalmente por Gal Costa. Foi uma homenagem à sua madrinha, que faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos, em decorrência de um infarto.

Moreno Veloso

O filho de Caetano com Dedé Gadelha, tia de Preta, também tinha uma relação próxima com a cantora. Em uma postagem mais antiga nas redes sociais, realizada antes da morte da prima, ele comenta sobre um encontro que tiveram: "Amo minha prima Preta e tudo o que ela faz me inspira demais! Força, fé, risadas e muito carinho sempre contigo. Que dia bom ao seu lado hoje."

Luiza Possi

A cantora é prima de segundo grau de Preta Gil, já que é filha de Líber Gadelha, primo de sua mãe.