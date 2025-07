Danny DeVito dá rara atualização sobre Jack Nicholson: 'Está ótimo'

Danny DeVito deu uma rara atualização sobre o amigo Jack Nicholson, 88, que está longe das telas desde Como Você Sabe (2010) e tem feito poucas aparições públicas desde então.

"Eu o vi há algumas semanas; o aniversário dele foi há um mês, e ele está ótimo", disse DeVito à revista People.

Nos últimos anos, a reclusão de Nicholson fomentou rumores sobre seu estado de saúde, que nunca foram confirmados. A mais recente aparição do ator veterano aconteceu em fevereiro, quando surgiu na plateia durante o especial de 50 anos do humorístico Saturday Night Live.

À People, DeVito também relembrou a parceria com Nicholson em Um Estranho no Ninho (1975). Foi no set do filme que os dois se conheceram e formaram amizade, mesmo com Nicholson já sendo um astro na época. "Ele foi muito acolhedor, desde o início. (...) Ele foi sempre muito aberto e genuíno, e nós sentimos isso logo de cara".