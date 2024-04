I Mostra de Solos Sesc Artes Cênicas - Dança traz espetáculos a Belém; saiba mais

A dança como forma de expressar diferentes narrativas e trajetórias será o principal chamariz para o público da I Mostra de Solos Sesc Artes Cênicas - Dança que será realizada em comemoração ao Dia Internacional da Dança (29 de abril). O projeto inédito traz três espetáculos distintos de artistas que desenvolveram pesquisas na criação poética de solos, apresentações feitas por apenas um bailarino no palco. As apresentações acontecerão no primeiro andar do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, de 17 a 19 de abril, sempre às 19h com entrada franca.

Um dos espetáculos que será apresentado pela primeira vez em Belém será “Metamorfose”, de Gustavo Silvestre. A apresentação será na sexta-feira, dia 19, às 19h. A criação é inspirada no livro “A Metamorfose” de Franz Kafka, o espetáculo do bailarino e diretor Gustavo Silvestre em parceria com o diretor teatral João Bosco Amaral, parte da intersecção entre dança, teatro e audiovisual, utilizando de elementos performáticos em uma criação potente e autoral. O espetáculo foi montado com o apoio do edital da Fundação Cultural do Pará (FCP).

“A obra geral do Kafka sempre me inspirou muito. Eu li toda a coleção do Kafka, eu me inspiro muito sobre esse universo fantástico que ele usa muito para falar das angústias humanas. É uma metáfora para falar da sensação que ele tem com a sociedade, como as pessoas o percebem, em uma sociedade onde ele tem que produzir, onde só se é alguém quando se entrega algo para a sociedade materialmente e financeiramente. Ele alcança camadas mais sutis e profundas da angústia humana. Sempre ficou me permeando um pouco desses sentimentos que Kafka passa ao ler a obra dele. Ao mesmo tempo em que é visceral, é confortante, porque você se conecta no mais profundo sentimento humano”, argumenta.

Com experiência em grandes companhias nacionais, como Cia Mário Nascimento, Cia de Dança Palácio das Artes e Quasar Cia de Dança, Gustavo Silvestre é um artista de múltiplas linguagens das áreas de teatro, dança e audiovisual. Graduado em Artes Cênicas e Cinema, atua na área de criação e direção de movimento a mais de 15 anos em algumas companhias de grande representatividade no cenário nacional. Gustavo também se destacado com participações em importantes festivais internacionais, como o International Dance Film Bruxells na exibição de último filme e a pré-estreia de novo espetáculo “Cosmos Colapso” na cidade de Braga, em Portugal.

“Metamorfose” surgiu há dez anos. Em 2012, Gustavo começou a pesquisar e a pensar no espetáculo. Ele buscou inspiração na obra do escritor Frankz Kafka (1883 – 1924) e a partir daí em outras referências.

A obra apresenta um homem que acorda e não reconhece mais seu próprio corpo, perder sua mobilidade, sua comunicação. Ele precisa então se reorganizar, se adaptar, se metamorfosear. O homem está à mercê do próprio tempo, espaço e escolhas. A opressão pelas estruturas, arquétipos e símbolos do poder ao se deparar com sonhos, desejos e medos. O espetáculo flerta com elementos imagéticos, entre o sonho e a realidade por meio de um trabalho híbrido entre a dança, o teatro e o audiovisual, em uma experimentação imersiva e contemporânea. A classificação indicativa é de 14 anos.

“O texto [A Metamorfose] é a minha principal referência. Eu fui buscando outras referências, tanto estéticas, quanto conceituais, para ter a autoralidade. Pesquisei tanto na parte visual, no som, texturas e movimento da natureza, que lembrassem a metamorfose, o casulo da lagarta que se transforma em borboleta, a dança do butoh - uma dança japonesa, em que trabalho a visceralidade, e como contraponto do extremo fui para a música eletrônica. Ao mesmo tempo que é um espetáculo muito visceral e denso é muito vibrante e enérgico, eu quis trazer a metamorfose como algo necessário e urgente”, detalha.

ESPETÁCULOS – Outros espetáculos que serão apresentados I Mostra de Solos Sesc Artes Cênicas – Dança serão “Traços de Esmeralda”, de Ana Flávia Mendes, hoje (17/04), às 19h. No espetáculo, uma mulher movida pela força de sua ancestralidade feminina é mundiada por uma entidade, a cigana Esmeralda, atuante em duas linhas da Umbanda, a dos ciganos e a das pomba-giras.

O trajeto da personagem se confunde com a trajetória da cigana, oralmente difundida por entre culturas de diferentes matrizes, mas especialmente conhecida no Brasil por seus dotes culinários e sua influência sobre questões de ordem amorosa. Entre amores, dores, prazeres e desilusões, ela desvela-se e revela múltiplas faces do sagrado feminino em si mesma até descobrir-se uma deusa que dança. A classificação indicativa é livre.

Na quarta-feira (18), será apresentado “Tempo de Guerra” por Renan Rosário. Um ato poético-performativo que revela a multiplicidade de corpos e de histórias que transpassam o corpo do artista. O corpo do artista assume a complexidade de, através de uma narrativa de movimento, demonstrar um recorte de história e de relações de afetos com figuras maternas. "Tempo de Guerra" remete a um momento conturbado e caótico de enfrentamento de questões psíquicas problemáticas que foram engavetadas e trancafiadas na memória e no imaginário simbólico do artista, que utiliza a metáfora do rio como um recurso narrativo que faz alusão ao fluxo da vida e suas inevitabilidades. Sua classificação também é livre.

SERVIÇO: I Mostra de Solos Sesc Artes Cênicas - Dança

Período: 17 a 19 de abril de 2024

Horário: 19h

Local: Sesc Ver-o-Peso recebe Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523)

Entrada franca