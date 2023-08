Cultura na Cúpula da Amazônia, em Belém; confira programação cultural que inicia nesta quarta (2)

Começa hoje a programação gratuita de atividades culturais, promovida e apoiada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) do Governo do Pará, que antecede os eventos internacionais Diálogos Amazônicos e Cúpula da Amazônia, que ocorrem em Belém durante este mês de agosto, respectivamente, entre os dias 4 e 6 e no período de 8 a 9. As programações vão até o dia 15 e estão divididas em seis eixos: música, mostra de cinema, museus, artes visuais, fotografia e dança.

VEJA MAIS

A secretária estadual de Cultura, Úrsula Vidal, afirma que a programação pretende ser um diálogo entre as diferentes manifestações artísticas e culturais e os temas trazidos ao Pará pelos eventos internacionais.

"Será uma programação muito diversa, vamos ter intervenções urbanas, já estamos vivendo na cidade um momento bonito de muralismo, vamos ter painéis instalados com arte produzidos por artistas visuais mulheres. É uma cidade inteira respirando cultura", declarou a secretária.

Entre os dias 4 e 15, ocorre no Centro Cultural Palacete Faciola a Mostra Pan-Amazônica de Cinema. Serão apresentados filmes curtas e longas-metragem dos estados da Amazônia Legal e de países convidados, com temáticas ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade, clima e justiça climática. As atividades iniciam às 19h, no auditório Eneida de Moraes.

Ainda no eixo cinema, no dia 7, às 19h, no Teatro Gasômetro, será exibido para convidados especiais o filme “We are guardians”. A direção é do cineasta indígena Edvan Guajajara e dos diretores Chelsea Greene e Rob Grobman.

O projeto “Uma noite no Museu”, lançado pela Secult neste ano, retorna dentro da programação no próximo dia 4. O circuito cultural noturno e gratuito pelos museus do Estado inclui desta vez: Museu do Forte, Museu do Círio, Museu do Estado do Pará e Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Palacete Cultural Faciola e o Parque Cemitério Soledade. O Museu de Arte Sacra não está incluso desta vez.

Bruno Silva, diretor do Forte do Presépio, está com expectativas positivas para a retomada do projeto, que entra na terceira edição e ganhou bastante adeptos às visitações noturnas aos museus.

"Essa é uma oportunidade tanto para turistas quanto para os belenenses de acessar esses espaços culturais. Por meio dessa iniciativa, é possível atrair pessoas para entender, interagir com nossa identidade, nossa cultura, nossa história e com o que estamos tentando transmitir para a sociedade - a democratização dos espaços de museus e uma tentativa de expressar nossa identidade cultural", declarou Bruno.

Desta edição, participam alguns expositores locais, além do escritor e artista visual, Gidalti Moura, que lança seu livro “Música Popular em Quadrinhos Grandes Sucessos”. A ação também contará com o set da DJ Ananindeusa.

Artes Visuais

No dia 4 de agosto também inicia a 1° Bienal das Amazônias. O tema da edição é “Bubuia: Águas como Fonte de Imaginações e Desejos”, inspirada na obra do poeta e professor João de Jesus Paes Loureiro. A curadoria reúne obras de 120 artistas Pan-Amazônicos e será instalada em um prédio no bairro do Comércio.

Já nos dias 5 e 6, o Museu do Estado do Pará (MEP) recebe o Festival Amazônia Mapping. A programação tem a curadoria da artista visual, diretora artística e idealizadora do Festival, Roberta Carvalho. As apresentações serão do lado externo do museu e incluem obras de Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista, dos paraenses Nay Jinknss, entre outros artistas. Dentro do museu também haverá DJs convidados e projeções de desenhos feitos ao vivo por artistas visuais da cidade.

O Amazônia Mapping também traz shows inéditos ao público. No dia 05, o grupo UAPI - Amazônia Percussiva convida o mestre da guitarrada Manoel Cordeiro e o artista multimídia Astigma VJ, para uma apresentação única. Na mesma noite, acontece o show especial Amazônia Pop - Aíla convida Felipe Cordeiro e Victor Xamã, com visuais de Roberta Carvalho. Já no dia 06, o Clube da Guitarrada recebe o grande Mestre Solano.

Aos amantes da arte da fotografia, a Exposição Shipibo-Konibo Retratos do meu Sangue, no Hangar, ocorre no período de 3 a 6 de agosto. O jovem fotógrafo David Díaz González, que pertence ao povo indígena Shipibo-Konibo, traz na obra uma imersão no cotidiano da comunidade de onde vem.

O eixo dança, por outro lado, oferece o Ballet ‘Floresta Amazônica’, da Companhia Dalal Achcar, um espetáculo de dança que celebra a história de povos originários e o sentimento de brasilidade, com concepção e coreografia da bailarina carioca Dalal Achcar e música de Heitor Villa-Lobos. No dia 5, a apresentação ocorre às 20h, e no dia 6, às 18h, no Theatro da Paz.

Para os que são fãs de música, no dia 9 de agosto, a partir das 20h, o público poderá conferir o lançamento e concerto do Amajazzon Festival, no Theatro da Paz. Um festival que reunirá, a partir de novembro, diversos djs, bandas, quartetos e trios nortistas, com o objetivo de valorizar a cultura amazônica.