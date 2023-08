Cúpula da Amazônia: significado, o que é, programação e o que será discutido em Belém

Desde maio deste ano, quando a realização da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, foi confirmada para Belém, a pauta ambiental é um dos assuntos mais comentados no Estado. Agora, vários eventos-teste acontecerão na capital paraense, entre eles, a Cúpula da Amazônia, é a mais próxima: acontecerá nos dias 8 e 9 de agosto.

O que é a Cúpula da Amazônia?



A Cúpula da Amazônia é uma reunião entre o Brasil e os chefes de estado de outros 7 países que possuem a floresta em seu território. Com a presença já confirmada de Lula, presidente do Brasil, o encontro prevê a cooperação entre os países amazônicos e países parceiros no desenvolvimento sustentável da região amazônica.

São esperados os chefes de Estado de Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Também participarão representantes de entidades governamentais e civis das respectivas nações.

O que será discutido na Cúpula da Amazônia?



Nela será discutida uma posição conjunta entre os oito países amazônicos sobre desenvolvimento econômico da região associado à preservação ambiental, que será levada à Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, nos Emirados Árabes, entre 30 de novembro e 12 de dezembro deste ano. Ou seja será debatida a adoção de uma política comum, visando o desenvolvimento sustentável da região e definindo compromissos de cooperação por meio da retomada do diálogo e do fortalecimento de relações entre entidades governamentais e civis.

O governador do Pará, Helder Barbalho, será o anfitrião em Belém, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que também é conhecida como a IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).