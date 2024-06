Cortejo do Boi Vagalume leva cultura e tradição neste sábado na Marambaia

Com 14 anos de tradição em Belém, o cortejo do Boi Vagalume vai colorir e animar mais uma vez a população do bairro da Marambaia, que se reúne neste sábado (22) para celebrar essa expressão cultural. O arrastão conta com apresentações de artistas regionais, grupos de carimbó, e claro, a diversão dos brincantes em volta do Boi Vagalume.

O cortejo é totalmente aberto ao público e começa às 16h, com concentração no Mercado Municipal da Marambaia. Assim que inicia, os brincantes partem com o Boi em um trajeto em direção ao Kurimbar, na Praça Tancredo Neves, local onde todos se reúnem para apreciar as diversas apresentações artísticas.

O Boi Vagalume foi criado por Rodmilson Cuité Lopes, conhecido como mestre Cuité da Marambaia. Desde a sua idealização, o projeto teve o objetivo de fomentar a cultura no bairro, através de uma atividade que é realizada pelos próprios moradores, unidos em um trabalho colaborativo.

Os participantes tem o costume de usar adereços coloridos durante a manifestação cultural (Foto: Ana Ribeiro)

Maria Cláudia dos Santos, que cresceu na Marambaia, participa do evento todos os anos, desde a primeira edição. Ela afirma que o Boi Vagalume é um movimento popular, realizado através da força da comunidade.

“Quando o Cuité criou a figura do Boi ele chamou os amigos do bairro, que se juntaram para poder somar nesse projeto. Desde então, a gente desenvolve o Boi, trabalhado com os talentos que existem na comunidade. Desde o início tivemos apoio de artistas que vieram morar no bairro, além de outras pessoas que a cada ano ajudam a desenvolver mais ainda”, explica Maria, que hoje atua na coordenação do evento.

VEJA TAMBÉM:

A expectativa é que mais de 200 pessoas participem do cortejo do Boi Vagalume, um público composto, em sua maioria, por brincantes que se lançam na diversão do arrastão e se expressam de maneiras diversas entre os diferentes ritmos, adereços, e ritmos que compõem a programação.

“É um arrastão junino onde a participação é livre. A gente tem brincantes que aderem ao movimento e que nos ajudam na formação e organização. Eles vêm se encantam e daí trazem mais pessoas, o que agrega ainda mais para o evento acontecer”, afirma Maria Cláudia.

Oficinas Culturais

Neste ano, o Boi Vagalume recebeu pela primeira vez um incentivo governamental, através da Lei Paulo Gustavo, o que possibilitou uma ampliação das atividades realizadas pelos organizadores. Durante o cortejo, artistas realizarão diversas apresentações, que são resultado de oficinas culturais promovidas pela programação, as quais iniciaram no dia 18 de maio.

Artistas locais também comparecem ao arrastão para cantar músicas do Boi (Foto: Ana Ribeiro)

Essa iniciativa levou oficinas de dança, adereços, teatro, percussão e Língua Brasileira de Sinais (Libras), atividades que não só agregam mais beleza ao Boi Vagalume, mas também promovem a inclusão social de pessoas com deficiência.

Oficinas culturais foram realizadas neste ano pela organização do evento (Foto: Ana Ribeiro)

Memória Afetiva

Maria Cláudia se emociona ao falar da importância do Boi Vagalume para todos que fazem parte da expressão cultural. Ela conta que o trabalho realizado por todos da comunidade faz parte da tradição local, uma atividade que deve ser sempre celebrada.

“E já atuo desde o começo, e pra mim é uma satisfação levar esse Boi pra rua, porque ele faz parte de uma memória afetiva da minha infância. Meu pai sempre acompanhava a cultura do Boi Bumbá, Boi Caprichoso do mestre Alarino, Boi do Curió, bois que são mencionados nas músicas do Boi Vagalume. Então pra mim é uma satisfação poder resgatar e manter essa identidade cultural, que nós temos aqui no bairro da Marambaia”, conclui a organizadora do evento.

SERVIÇO:

Cortejo do Boi Vagalume 2024

Data: Sábado (22 de junho)

Horário: a partir das 16h

Local: (Concentração no Mercado Municipal da Marambaia com destino a roda de tambores no Kurimbar, na Praça Tancredo Neves)