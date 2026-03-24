Conheça as protagonistas da 5ª temporada de Bridgerton, série da Netflix

A Netflix anunciou o início da produção da quinta temporada de Bridgerton, que acompanhará a história de Francesca e Michaela Stirling. A nova leva de oito episódios terá gravações em Londres, na Inglaterra.

A trama focará em Francesca, interpretada por Hannah Dodd, e em Michaela Stirling, vivida por Masali Baduza. A temporada marca uma mudança de foco ao desenvolver a trajetória da filha do meio da família Bridgerton.

Na narrativa, Francesca vive um novo momento dois anos após a morte do marido, John. A personagem decide retornar ao mercado de casamentos por razões práticas.

Nova Trama e Conflitos

A chegada de Michaela, prima de seu falecido companheiro, altera os planos de Francesca. O reencontro faz com que a protagonista comece a questionar suas decisões.

Francesca se vê dividida entre manter uma postura pragmática diante da vida ou seguir novos sentimentos que são despertados pela relação.

Perfis das Personagens

Francesca Stirling, agora condessa de Kilmartin, é apresentada como uma figura reservada e distante. Ela passa por mudanças ao lidar com as emoções despertadas pela convivência com Michaela.

Michaela Stirling surge com comportamento expansivo, mas enfrenta dificuldades ao lidar com sua vulnerabilidade. Ela retorna a Londres para cuidar da propriedade da família e se envolve com o legado do primo e a relação com Francesca.

A quinta temporada de Bridgerton terá Jess Brownell como showrunner e produtora executiva. Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen também assinam a produção executiva.