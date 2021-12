Concurso vai escolher mais bela Drag Queen do ano

A mais bela drag de 2021 será conhecida no domingo (19) durante o Top Drag. O evento será na sede da Associação Cultural Recreativa e Carnavalesca Império de Samba Quem São Eles, a partir das 17h. No total, 15 candidatas disputam o título, com direito à coroa, faixa e um prêmio de dez mil reais.

A organizadora e idealizadora do evento, Sachenka Levtchenko, ressalta que mais do que um concurso de beleza, a disputa busca reafirmar a legitimidade do trabalho desenvolvido por esses artistas. “Para o público LGBTQIA+ em si, ele é o resgate da arte drag que por tanto tempo esteve esquecida, além de dar o valor e a credulidade das nossas artistas drags que são tão talentosas e profissionais”, avalia.

As candidatas além da capital, representam outros municípios paraenses como Tucuruí, Cametá, Abaetetuba, Castanhal e Capanema. Durante o evento, cada uma terá um tempo cronometrado para mostrar porque merece levar o título de Top Drag 2021. “Elas terão seis minutos para desfilar para os jurados que farão suas escolhas de acordo com critérios pré-determinados”, ressalta.

Entre os quesitos usados no julgamento das candidatas estão dublagem, performance, produção, carisma e conjunto. “Esses critérios serão julgados pelos jurados, que são pessoas do meio artístico, estilistas, bailarinos, empresários, além de figuras emblemáticas e conhecidas aqui do estado”, detalha a organizadora.

O desfile também terá a participação de algumas pessoas que são referências para comunidade LGBTQIA+, por conta do trabalho que desenvolve em prol das drags. “Esse é o caso dos padrinhos e madrinhas do nosso evento, como o humorista Bob Fly, a socialite Carla Souza Cruz e a artista Kastelly Top Flúor, além de defensores da nossa causa como a juíza do Trabalho Vanilza Malcher e a diretora da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Janaína Renée”, cita.

A música do desfile ficará por conta dos pick-ups da DJ Ariel Sereia e presença vip da Miss Beleza T Pará, Isabela Santorine.

Agende-se: Top Drag 2021. Dia 19/12 (domingo), a partir das 17h, na sede da Associação Cultural Recreativa e Carnavalesca Império de Samba Quem São Eles, na Tv. Alm. Wandenkolk, 680). Vendas de ingressos e camarotes pelo telefone: (91) 99835-7856.