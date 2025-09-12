Capa Jornal Amazônia
Como está Rejane Schumann? Ativista atualiza saúde da atriz encontrada em situação de abandono

A ex-atriz recebe acompanhamento psicológico e deve ter novidades positivas em breve.

Estadão Conteúdo
fonte

Rejane Schumann foi encontrada com outros animais dentro de um apartamento em Porto Alegre. (Foto: Reprodução/ Porto Alegre 24 Horas)

A ativista Deise Falci, responsável por acolher e acompanhar Rejane Schumann, ex-atriz da Globo encontrada em situação de vulnerabilidade em Porto Alegre, divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando avanços da recuperação da artista de 76 anos.

No registro, Schumann aparece conversando em inglês, italiano e português. Deise afirmou ainda que a ex-atriz também fala espanhol e francês. "Ela fala as línguas perfeitamente", comentou, surpresa, ao mostrar o vídeo aos seguidores.

Rotina e cuidados

Na gravação, Rejane também levou a protetora até a cozinha e ofereceu um pedaço de bolo que havia guardado no forno. Na legenda da publicação, Deise explicou: "Muitas confusões mentais, é claro. Mas estamos ajeitando muitas coisas nessa semana."

Segundo ela, a ex-atriz está passando por exames, recebe acompanhamento psicológico e deve ter novidades positivas em breve. A ativista destacou que a mobilização em torno do caso tem sido chamada de "Corrente do Bem da Rejane".

Relembre o caso

Rejane Schumann, conhecida por participações em novelas como O Astro (1970), Dancin Days (1978) e Pai Herói (1979), foi encontrada na semana passada vivendo em condições precárias em seu apartamento, sem energia elétrica ou alimentos, e acompanhada de quatro cães e três gatos. A situação foi descoberta durante uma ação da 15ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, que também resgatou os animais.

Após fazer sucesso na TV nos anos 1970, Schumann deixou a carreira artística para se dedicar ao jornalismo e à literatura, afastando-se da vida pública. Atualmente, permanece morando no mesmo imóvel onde foi localizada.

