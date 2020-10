Comédia 'Fulana, Sicrana e Beltrana' volta aos palcos na Estação das Docas

Três amigas se reencontram pela internet após 20 anos e decidem marcar uma reunião. No desenrolar da conversa, elas acabam descobrindo que foram responsáveis de alguma forma pelo fim do casamento uma da outra, o que gera várias situações cômicas e constrangedoras.

Essa é a premissa do espetáculo “Fulana, Sicrana e Beltrana”, que marca sua volta aos palcos no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, como parte da primeira edição do projeto “Círio na Estação”. Nessa comédia sobre a vida da mulher moderna, Emanoel Freitas é Beltrana, Kadu Santoro é Sicrana e o jornalista André Laurent encarna Fulana, aceitando o convite para substituir Diego Homsci e incorporando de vez seu lado ator.

O texto é do paulista Paulo Sacaldassy, montado pela primeira vez por Emanoel Freitas em 2019, que conta que chamou atores para interpretar as amigas como uma forma de homenagear o universo feminino. Sobre convidar André Laurent para compor o elenco, Emanoel diz que a escolha pelo jornalista esportivo foi natural, por ele se encaixar no perfil da personagem fitness.

“O Diego foi chamado para um projeto no Rio de Janeiro e precisávamos de um ator que tivesse o mesmo perfil dele. A Fulana é uma recém-separada do marido que é ‘rata de academia’, toda sarada, então, eu precisava desse ator preocupado com a atividade física. A gente tava batendo cabeça para achar um substituto, pois esse perfil não é fácil em Belém; temos muitos atores incríveis, mas que não se encaixavam. Além de ter de ser alguém do bem, bacana de se trabalhar, pois teatro é convivência. Foi aí que eu descobri que o André era ator! Tudo isso fez com que a gente o convidasse e os ensaios estão sendo divertidíssimos, porque ele realmente embarcou. Trabalhar com ele tem sido incrível!”, conta o diretor.

Laurent disse que demorou para se aceitar como ator, mas o convite foi tão gentil que não pôde recusar.

"Eu comecei a fazer teatro em 2016, mais para ver se desenvolvia algumas habilidades para ajudar no meu trabalho. A minha intenção sempre foi estudar técnicas de roteiro para aplicar nas reportagens. A partir daí, fiz espetáculos como 'O Pagador de Promessas', 'Hairspray' e ‘Cabanos’, onde estive como coadjuvante junto ao grupo Encenação. Aí o Emanoel ouviu falar que eu era ator - eu me considero mais um jornalista que busca na atuação meu desenvolvimento profissional - e me chamou”, conta André Laurent. “Eu tentei negar por causa das minhas outras atividades, mas ele me disse ‘Fica tranquilo que a gente vai ensaiar pela internet’”, conta o jornalista da TV Liberal.

Em tempos de pandemia, foram dois meses de ensaios virtuais, com o grupo voltando aos ensaios presenciais uma semana antes da apresentação, para que tudo estivesse nos conformes para o reencontro dessas três figuras que prometem fazer o público rolar rir.

Serviço:

Círio Na Estação 2020

Espetáculo "Fulana, Sicrana e Beltrana"

Data: 23 de outubro de 2020 (sexta-feira), 20h

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Endereço: Av. Boulevard Castilhos França, SN, Campina - Belém.