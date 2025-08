Coluna do Estadão: Com BB independente, troca em vice-presidência do agro causa surpresa

Embora a atenção do mundo político estivesse voltada para o tarifaço de Donald Trump, não passou despercebida a recente "dança das cadeiras" na vice-presidência de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, que surpreendeu o mercado e o setor agropecuário. A troca foi vista como inesperada por causa da alegada independência de gestão da estatal. No lugar de Luiz Gustavo Braz Lage, foi indicado Gilson Bittencourt, secretário da Fazenda que atuava na elaboração do Plano Safra. Autoridades da Esplanada, diretores de instituições financeiras e até mesmo pares de Bittencourt na equipe econômica ouvidos pela Coluna/Broadcast Agro se disseram surpresos com sua ida ao BB, mas destacaram seu perfil austero.

EXPLICAÇÃO. A presidente do BB, Tarciana Medeiros, afirmou que a indicação de Bittencourt reflete o foco em ampliar o protagonismo do banco no agro. O setor responde por um terço da carteira total da instituição. E o aumento da inadimplência no segmento pressionou os resultados no primeiro trimestre do ano.

NÃO AUTORIZADO. Ao ser questionada sobre a extensão da Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a Febraban disse que não pode revelar aspectos específicos de transações financeiras por causa do sigilo bancário.

PREVENÇÃO. Bancos brasileiros, independentemente de terem Moraes como cliente ou não, consultaram seus escritórios nos EUA sobre o alcance da punição. Os pareceres vão servir de baliza caso outros ministros que eventualmente tenham conta sejam sancionados, como ameaça Eduardo Bolsonaro.

PEDIDO. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse ao governo italiano que a deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália nesta semana, sofre "perseguição política" do governo Lula e do Supremo. Sóstenes pediu que o Ministério da Justiça e o Ministério Público italianos rejeitem o pedido para extraditar Zambelli, que fugiu do Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF.

HELP. O senador Marcos do Val (Podemos-ES) pediu uma "intervenção" urgente da Polícia Federal e do Itamaraty contra decisões de Alexandre de Moraes que ordenaram a apreensão e o bloqueio do seu passaporte.

FUI. Apesar das restrições, o parlamentar viajou aos EUA e teve as contas bancárias bloqueadas. Disse que foi "curtir o recesso" com a filha. Ele é investigado por suposta intimidação de delegados da PF que atuam em inquéritos na Corte.

DOBRA... O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ampliou para R$ 400 milhões a verba destinada a ajudar empresas exportadoras que atuam no Estado diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

...A META. Inicialmente, a gestão paulista iria repassar R$ 200 milhões em crédito subsidiado aos afetados pelo tarifaço, como antecipou a Coluna. O valor dos empréstimos pode aumentar se houver demanda. Até agora, 150 empresas manifestaram interesse na linha de crédito.

PRONTO, FALEI!

Roberto Simioni Economista-chefe da Blue3

"O setor de suco de laranja, isento das tarifas mais severas nos EUA, demonstra a seletividade da política norte-americana e a força da diplomacia comercial."

CLICK

Gilmar Mendes Ministro decano do STF

Ao lado do ministro Edson Fachin durante evento no Supremo, ressaltou o papel central das Cortes Constitucionais na preservação da democracia.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Iander Porcella e Isadora Duarte/colaborou Pedro Augusto Figueiredo)