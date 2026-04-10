Clipe inédito de Rita Lee é descoberto por fãs e ganha exibição na internet

Um registro raro da carreira de Rita Lee voltou a chamar a atenção dos fãs da cantora. Um clipe da música “Baila Comigo”, na versão em espanhol, até então inédito no Brasil, foi localizado por admiradores da artista e disponibilizado na internet nesta quinta-feira (9).

O material foi divulgado no canal “Baú Rita Lee”, no YouTube, espaço dedicado à preservação da memória da artista e que já reúne mais de 7 mil inscritos. A publicação foi feita por Daniel Fernandes, a partir de uma descoberta do fã e pesquisador Rafael Borsatto, responsável por identificar o registro raro.

Versão em espanhol traz adaptações na letra

Segundo informações levantadas pelo grupo de fãs, o vídeo foi gravado em 1983 e teria sido exibido originalmente em países de língua espanhola e nos Estados Unidos, mas nunca havia sido lançado oficialmente no Brasil.

A gravação apresenta uma adaptação da canção para o espanhol, com alterações pontuais na letra para adequação linguística e cultural. Expressões do original em português foram modificadas: “banho de sol”, por exemplo, aparece no plural como “baños de sol”.

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Sucesso marcou gerações

“Baila Comigo” integra a fase mais popular da carreira de Rita Lee e foi lançada originalmente em 1980, em parceria com Roberto de Carvalho. O álbum que leva o nome da faixa consolidou a artista em definitivo no topo das paradas, ao lado de outros sucessos como “Lança Perfume”.

O impacto da canção ultrapassou o universo musical e chegou à televisão: o título inspirou uma novela de Manoel Carlos, exibida pela TV Globo no ano seguinte ao lançamento. Mais tarde, a faixa também ganhou releituras, como a versão interpretada por Maria Bethânia no show “Nossos Momentos”, registrado em álbum ao vivo lançado em 1982.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)